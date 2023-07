Record di caldo a Roma. Previsti per oggi 42 gradi - Fotogramma

E' ancora l'Italia, insieme alla Grecia, ad aprire i siti dei più importanti quotidiani stranieri con la notizia del numero in rapido aumento delle persone che ricorrono a medici, ospedali e Pronto soccorso e anche del consumo record di elettricità perché il caldo intenso costringe a un uso dell'aria condizionata molto più frequente del solito.

"I nostri referenti regionali, con cui siamo in stretto contatto - informa il presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up, Antonio De Palma - ci comunicano che la situazione dei Pronto soccorso non è ancora critica, ma, naturalmente, comincia ad appesantirsi, soprattutto in realtà come quelle della capitale dove, oltre agli anziani che affollano gli ospedali, si aggiungono i turisti che, esposti maggiormente al calore, spesso hanno bisogno del pronto intervento".

IN AUMENTO DEL 15% LE CHIAMATE AL 118 DI NAPOLI

Circa tremila telefonate al giorno e un aumento del 15% degli interventi sono i numeri forniti dal 118 di Napoli in questi giorni segnati dall'emergenza caldo. "Le chiamate - spiega Giuseppe Galano, direttore del 118 di Napoli e Capri - sono innumerevoli e vengono dall'utenza fragile, dagli anziani, da persone affette da patologie croniche o dalle madri di bambini piccoli. Si rivolgono a noi come se fosse un telefono amico per avere consigli. Compito che svolgiamo consapevoli che un consiglio ben recepito può evitare la necessità di un soccorso o, peggio, di un ricovero".



I casi più frequenti di intervento riguardano anziani, fragili, bambini, e patologie come astenia, perdita di coscienza, disidratazione, ipertensione. "Diversi i casi - dice ancora Galano - di chi perde i sensi per strada o nel proprio domicilio. Di solito riceviamo intorno alle 2.500 telefonate, in questi giorni arriviamo a 3.000 telefonate al giorno. Le richieste di intervento vere e proprie sono passate dalle 180/200 al giorno a 200/230 con un aumento di 30/40 interventi. Ovviamente si cerca di fare selezione e di intervenire quando è strettamente necessario. Sta funzionando il sistema di preallerta "Codice caldo", il protocollo della Regione che si rifà a quello nazionale e che interviene sulle strutture intermedie". Anche oggi, intanto, a Napoli città, sono frequenti le interruzioni di corrente elettrica per sovraccarico a causa dell'eccessivo ricorso ai climatizzatori.

Non visibile, invece, almeno per ora, l'impatto del caldo record su ospedali e Pronto soccorso a Milano. Le chiamate a 118, negli ultimi 7 giorni, risultano meno di quelle dello stesso periodo dello scorso anno. "Registriamo il primo caso di una paziente ricoverata, per colpo di calore, questa notte. Una sola sui circa 50 pazienti presenti in questo momento". E' il quadro tracciato da Giuseppe Bettoni, medico d'urgenza del Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Una situazione confermata anche da altre strutture sanitarie della metropoli lombarda, come il Policlinico.

L'ANTICICLONE AFRICANO STA PER RAGGIUNGERE IL PICCO

Il caldo dell'anticiclone africano sta per raggiungere il picco. In questa giornata potrebbero crollare alcuni primati storici. Antonio Sanò, laurea in ingegneria e informatica, fondatore e proprietario del sito www.iLMeteo.it, uno dei più attendibili grazie all'impiego di sofisticati algoritmi, conferma che Roma, quasi sicuramente, batterà il suo precedente record di caldo di +40.7 gradi nel giugno 2022, con i 42°-43°C previsti oggi. Ma farà gran caldo, spesso afoso, anche in altre città italiane. Sia oggi che domani si potranno raggiungere i 38-40°C al Centro-Nord come a Padova, Bologna, Rovigo, Ferrara, Mantova, Pavia, Alessandria e poi a Firenze, Arezzo, Frosinone, Isernia, Campobasso.

Oltre i 40 gradi, dopo Roma, si arriverà soprattutto al Sud. In Puglia, per esempio, a Foggia e a Taranto, poi in Sardegna, a Olbia e a Oristano, mentre nelle zone interne, come a Decimomannu, comune a una quindicina di chilometri a ovest di Cagliari, il termometro segnerà anche 45-47°C. Oltre i 40 gradi si arriverà anche in Sicilia, nelle province di Catania, Siracusa ed Enna.

La morsa rovente, secondo Sanò, dovrebbe allentarsi, a partire da giovedì e venerdì, ma solo al Nord, con temporali, prima sulle Alpi, poi in alcune zone della Pianura Padana. Al Sud, invece, il caldo aumenterà ulteriormente.

MORTI, FORSE PER CALDO, UN OPERAIO E UN CAMIONISTA

Si sospetta che sia morto, per colpa del caldo di questi giorni, anche un lavoratore che è stato stroncato da un malore in provincia di Brescia. L'operaio di 65 anni è stato trovato morto ieri sera in uno degli alloggi container vicino al cantiere tav di Lonato del Garda dove stava lavorando. Anche un camionista sessantaduenne, di origini serbe, è stato trovato morto a bordo del suo camion, in sosta all'autoparco di Castenedolo, vicino al casello di Brescia Est, e non si esclude che il caldo abbia contribuito al malore fatale.



DENUNCIA DELLA COLDIRETTI: IN ITALIA MANCA IL VERDE URBANO

Secondo il presidente della Coldiretti Ettore Prandini contro il caldo torrido, che assedia le città, l'Italia dispone di appena 32,5 metri quadrati di verde urbano rinfrescante per abitante, in una situazione di cambiamenti climatici con ondate di calore sempre più intense e persistenti. L'allerta da bollino rosso, in ben 23 capoluoghi, spinge gli italiani al mare ed in campagna, dove le temperature sono fino a 3 gradi inferiori, grazie all'azione delle piante e del verde.

La grande ondata di calore sta anche danneggiando frutta e verdura nei campi dall'uva ai meloni, dalle angurie alle albicocche, dai pomodori alle melanzane, e, per colpa del caldo, è stato tagliata del 10% la produzione di latte delle mucche accaldate dall'afa.



NEL MODENESE UN SINDACO APRE AL PUBBLICO LA SALA CONSIGLIARE DOVE C'E' L'ARIA CONDIZIONATA

A Savignano sul Panaro, 9.500 abitanti, in provincia di Modena, il sindaco ha deciso di mettere la sala consigliare del comune, dotata di aria condizionata, a disposizione di quei cittadini che cercano un po' di fresco in queste giornate da bollino rosso. "Possono accedere tutti coloro che lo desiderano, dagli anziani alle mamme con bambini, fino a studenti e lavoratori in smart working", ha spiegato il primo cittadino, "È a disposizione una potente rete wifi per connettersi e ho provveduto a garantire, per gli ospiti quotidiani, riviste, giochi di società e carte". Alla sala si potrà accedere tutti i pomeriggi di questa settimana e, probabilmente, anche della prossima, quando sarà chiusa la biblioteca.

MINACCIATE OTTO ORE DI SCIOPERO PER IL CALDO ECCESSIVO ALLA MAGNETI MARELLI DI SULMONA

Allo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, in Abruzzo, le organizzazioni sindacali minacciano otto ore di sciopero. "Il caldo eccessivo, con picchi di calore asfissianti, mette a repentaglio la vita dei lavoratori"- fanno notare i sindacati "Rls" e "Rsa Fim", "Fiom" e "Uilm" secondo i quali il caldo da record in officina deriva da "scarse manutenzioni, macchinari obsoleti e organizzazione del lavoro fatiscente ed esasperante".



BRUCIA ANCORA ATENE PER IL TERZO GIORNO CONSECUTIVO, FERMA L'ACROPOLI E ALTRI SITI

In Grecia, per il terzo giorno consecutivo, brucia ancora la zona di Atene, dove centinaia di vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l'incendio, e anche a Rodi, dove il vento sta alimentando le fiamme. "Gli uomini e le donne della Protezione Civile stanno conducendo un'enorme battaglia contro le fiamme", ha dichiarato il ministro per la Crisi Climatica e la Protezione Civile, Vassilis Kikilias, al canale televisivo privato "ANT1".

Anche l'Unione Europea ha inviato in Grecia, come parte del piano di preparazione alla stagione degli incendi della protezione civile europea, quattro aerei antincendio Canadair dalla Francia e dall'Italia, insieme a tre squadre antincendio provenienti da Polonia, Romania e Slovacchia, per un totale di 220 vigili del fuoco e 65 veicoli.

"Stiamo vivendo un'ondata di caldo, in tutta l'Europa meridionale, che sta già provocando conseguenze devastanti in Grecia, con migliaia di ettari bruciati in un breve periodo di tempo", ha commentato il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, precisando che la "risposta rapida dell'Ue è essenziale in questa situazione. Ringrazio questi cinque Paesi per la loro solidarietà alla Grecia. Tuttavia, è importante continuare a investire nella prevenzione e migliorare la consapevolezza del rischio di incendi boschivi da parte della popolazione".



Sempre in Grecia, ad Atene, l'Acropoli e altri siti archeologici meta di turisti si fermeranno, da giovedì a domenica, nelle ore più calde, tra le 16 e le 20 ora locale. Ad annunciarlo è il "Peyfa", il sindacato di categoria del personale turistico che lavora in questi siti, con un comunicato. "Abbiamo lavorato in condizioni estreme, nei giorni scorsi, con temperature superiori ai 45 gradi. Ora le difficili condizioni provocate dall'ondata di caldo ci rendono impossibile continuare", si legge nel comunicato.

Le autorita' sanitarie hanno emesso allarmi per il caldo anche negli Stati Uniti e in Asia, ricordando alle persone di rimanere idratate e di proteggersi dal sole, in un'ulteriore dimostrazione degli effetti diretti del riscaldamento globale.