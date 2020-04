Persone in attesa di eseguire il test sierologico all'Ospedale Niguarda di Milano - Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI











Giornata di buone nuove. Forse anche sul fronte dei decessi, che rimangono troppi, ma potrebbero avere iniziato la discesa. Ad ogni modo, è la prima giornata con tutti segni “meno” laddove servono (e sembra andare appena meglio anche in Lombardia). Vediamo le cifre quotidiane fornite dalla Protezione civile. Dunque, continuano a scendere gli attualmente positivi (meno 680 rispetto a ieri) e siamo a sei giorni consecutivi. Scendono parecchio i nuovi contagi in termini assoluti, 2.357 (ieri 3.021), cioè “al lordo” di decessi e guariti (quasi un terzo dei quali solo in Lombardia). Ed è soprattutto record al minimo nel rapporto fra tamponi effettuati e positività riscontrate, scivolato appena al 3,6%. E i tamponi sono stati molti 65.387 (62447 ieri).

Il numero dei morti è a 415 (domenica 433, lunedì 454, martedì 534, mercoledì 437, giovedì 464 e ieri 420), restando alto e portando il totale a 26.384, però il trend della settimana sembra confortante.

Diminuisce sempre anche il totale degli attuali positivi accertati, 105.847 (mercoledì 107.699, giovedì 106.848 e ieri 106.527). I ricoverati nelle terapie intensive scendono a 2.102 (mercoledì 2.384, giovedì 2.267, ieri 2.173) e tutto lascia pensare che entro un paio di giorni si arrivi sotto i 2mila. Sono ricoverate in reparti ordinari 21.533 persone (mercoledì 24.134, giovedì 22.871 e ieri 22.068), altro calo. Mentre si trovano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi 82.212 persone (meno 535 rispetto ieri), cioè il 78% degli attuali positivi (77% ieri). Infine, i guariti e i dimessi sono 2.622 (mercoledì 2.943, giovedì 3.033 e ieri 2.922), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 63.120.

Come detto, anche in Lombardia spunta un filo di luce. I morti rimangono tanti, ma va giù tutto il resto. Sono 713 i nuovi contagi (giovedì 1.073 e ieri 1.091), dei quali 219 (ieri 412) in provincia di Milano (solo 80 in città, ieri 246). I morti sono 163 (giovedì 200 e ieri 166), il totale dei decessi arriva a 13.269. I pazienti in terapia intensiva sono 724 (meno 32 rispetto a ieri) e i ricoverati in reparti ospedalieri ordinari 8.489. Le persone guarite sono in tutto 24.227.

Nel resto delle Regioni, infine, i casi attualmente positivi sono 15.502 in Piemonte, 12.347 in Emilia-Romagna, 9.432 in Veneto, 6.146 in Toscana, 4.561 nel Lazio, 3.433 in Liguria, 3.272 nelle Marche, 2.935 in Campania, 2.919 in Puglia, 2.272 in Sicilia, 2.061 in Abruzzo, 1.744 nella Provincia autonoma di Trento, 1.084 in Friuli Venezia Giulia, 1.035 nella Provincia autonoma di Bolzano, 811 in Calabria, 794 in Sardegna, 297 in Umbria, 313 in Valle d’Aosta, 218 in Basilicata e 198 in Molise.