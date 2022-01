Fotogramma

I divieti non hanno fermato l’utilizzo di molti botti in tutta Italia, scoppiati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Si segnalano diversi feriti. Un uomo a Taranto ha perso una mano, mentre nell'Ascolano è rimasto gravemente ferito un giovane. A Napoli una persona è stata colpita da un proiettile vagante. 14 i feriti in tutta la Campania, tra cui un uomo che ha perso un occhio. Sono stati 558 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 229. Il numero maggiore quest’anno in Lombardia, dove sono stati 72.



Ascoli Piceno

A Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, un ragazzo è grave, con lesioni importanti a entrambe le mani. Era in piazza e stava facendo esplodere dei petardi insieme agli amici. Rischia di perdere una mano anche un uomo a Taranto per lo scoppio di un botto difettoso che stava tentando di accendere.



Napoli da un proiettile vagante

Nella serata del 31 dicembre, un 40enne dello Sri Lanka è stato curato all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per una ferita da colpo d'arma da fuoco sulla parte sinistra del petto. L'uomo - cosciente e non in pericolo di vita - ha riferito al personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta, ha sentito un forte rumore ed avvertito una sensazione di bruciore al petto. Si tratta probabilmente di una ferita da proiettile vagante in ricaduta al suolo.