Ansa

Duemila euro di "rimborso spese" per le coppie che si sposano a Roma e nel Lazio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. L'obiettivo è rilanciare le aziende del settore penalizzate da due anni di pandemia e dallo stop alle cerimonie. È il bando ‘Nel Lazio con amore' per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro, i servizi per cui si richiede il rimborso dovranno essere erogati da imprese del Lazio.

Ai futuri sposi basterà fissare la fatidica data e scegliere tra gli incantevoli luoghi che ben si prestano alle cerimonie religiose o civili, dai borghi ai castelli, dagli agriturismi alle chiese romane, per dire il loro "Sì, lo voglio".



Tutte le informazioni per presentare le domande ed accedere al bonus di 2000 euro, sono reperebili alla pagina regione.lazio.it/nellazioconamore attiva dalle ore 10 a partire dal 28 febbraio 2022 alle ore 10 del 31 gennaio 2023 o fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.