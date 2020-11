Preparazione delle terapie intensive per i malati di Covid 19 all'ospedale da campo fiera da Bergamo, 2 novembre 2020 - Ansa / Filippo Venezia

L'Italia si avvicina pericolosamente alla soglia del 30% di terapie intensive occupate da pazienti Covid, definita "critica" dal ministero della Salute. Stando ai dati dell'ultimo monitoraggio Agenas, aggiornato a ieri, il tasso di occupazione a livello nazionale è del 28%.

In 8 regioni, tuttavia, la soglia è già superata: in Valle d'Aosta il tasso è addirittura del 60%, in Umbria del 47%, seguita dalla Lombardia e dalla Provincia di Bolzano con il 42%, poi ci sono la Toscana (39%), le Marche (35%), il Piemonte (34%) e la Campania (33%).

Vicina al limite la Liguria (27%), mentre l'Emilia Romagna registra un tasso di occupazione del 25%, seguita da Puglia, Sardegna e Sicilia con il 24%, Calabria, Lazio, Abruzzo e provincia autonoma di Trento con il 22%, Friuli Venezia Giulia (21%), Basilicata (20%) e Veneto, la regione migliore con il 16% di posti letto occupati.