Reuters

Sono 83 i decessi in un giorno e 10.047 i nuovi casi, ma i tamponi sono 689mila, e la positività torna a scendere all'1,5%, in data 23 novembre. I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.942.135, mentre i decessi totali in Italia, a causa del coronavirus, sono saliti a 133.330.

La regione con più casi odierni sono: la Lombardia (+1.668), seguita dal Veneto (+1.632), il Lazio (+1.456), l'Emilia Romagna (+850) e la Campania (+750).