Sono in calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l'"effetto weekend", con una drastica diminuzione dei tamponi (oggi 25.551, la metà della media di oltre 50mila). Il calo è distribuito soprattutto in Lombardia (34 casi contro i 74 di ieri), Emilia Romagna (33 contro 61) e Piemonte (4 contro 12), mentre la Liguria passa da 3 a 24 nuovi casi. Il totale delle persone colpite dal virus sale a 246.286. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ci sono stati 5 morti in 24 ore per un totale di 35.112. I guariti sono stati 147, cifra che contribuisce a un numero totale di 198.593. I positivi in più (al netto di guariti e deceduti) sono stati 16, un aumento che porta il totale dei malati a 12.581. Sono 740 i ricoverati con sintomi, 5 in più di ieri, e 45 i pazienti in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Cinque regioni registrano zero nuovi contagi: Valle D'Aosta, Calabria, Sardegna, Umbria e Friuli Venezia Giulia.

La regione dove si registra il maggior incremento resta comunque la Lombardia ,con 34 nuovi casi, seguita dall'Emilia Romagna con 33 e dalla Liguria con 24. Sono 16 i nuovi casi in Veneto, 14 in Campana e 13 quelli nel Lazio.

LOMBARDIA

In Lombardia quarto giorno consecutivo senza decessi di persone positive al coronavirus con sei province a zero contagi: Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. Il numero totale dei morti è di 16.801 dall'inizio della pandemia. Dei 34 nuovi casi positivi, con 3.992 tamponi effettuati (1.265.549 in totale), 14 sono nella provincia di Milano, di cui 7 a Milano città, 8 a Bergamo, 2 a Brescia, Como, Monza e Brianza e Lecco. Zero nuovi casi nelle altre sei province, cioè a Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. Resta quindi invariato il numero totale dei morti che sono 16.801 in Lombardia dall'inizio della pandemia.

PIEMONTE

Sono 26.022 (+3 rispetto a ieri) i pazienti guariti dal coronavirus in Piemonte: 3.193 ad Alessandria, 1.574 Asti, 841 Biella, 2.435 Cuneo, 2.345 Novara, 13.415 Torino, 1.093 Vercelli, 959 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 167 provenienti da altre regioni. I tre guariti in più, rispetto a ieri, si riferiscono alla provincia di Torino. Altri 659 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo.

LAZIO

Nel Lazio attualmente sono 944 pazienti positivi al Covid-19, di cui 193 ricoverati e 9 in terapia intensiva, mentre 742 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 861, i guariti salgono a 6.762 e il totale dei casi esaminati è pari a 8.567. Il totale è di 4.127 deceduti risultati positivi al virus: 678 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 372 Novara, 1.821 Torino, 222 Vercelli,

132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 114.756 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.247 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 113.509. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall'inizio dell'emergenza, dato invariato da 59 giorni.

SARDEGNA

C'è una nuova vittima del Covid 19 in Sardegna, una donna novantenne del Nuorese. Sale cosi a 135 il bilancio dei decessi nell'Isola. Non si registrano nuovi casi secondo l'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. I pazienti ricoverati in ospedale scendono a 5, nessuno in terapia intensiva, 10 sono le persone in isolamento domiciliare e 1.236 i guariti. Sul territorio, dei 1.386 casi positivi complessivamente accertati, 259 sono stati rilevati a Cagliari, 102 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 82 a

Nuoro, 882 (-2) a Sassari.