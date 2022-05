Cala Luna - Foto Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna. Alba Adriatica in Abruzzo; Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria; Ispani in

Campania; Porto Recanati nelle Marche; Cannobio in Piemonte; Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia; Budoni in Sardegna; Furci Siculo in Sicilia e Pietrasanta in Toscana. Non è lezione di geografia, ma l'elenco di altre 14 new entry che battono bandiera blu: lo scettro del mare più pulito e dei migliori servizi che quest'anno premia 210 Comuni italiani e 427 spiagge.

"Un numero maggiore di comuni a cui è stata conferita la bandiera blu - secondo il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia - testimonia la bontà del lavoro che è stato fatto nell'ultimo anno puntando a un turismo sempre più sostenibile, accessibile e di qualità".

Ma c'è chi ha perso il prestigioso riconoscimento: l'isola di Ventotene nel Lazio, San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Isole Tremiti e Otranto in Puglia. E qualcuno tra gli esclusi protesta. "Non ne capiamo il motivo visti i dati positivi dei campionamenti delle acque di balneazione registrati lo scorso anno e visibili da tutti sul sito dell'Arpac e dalle bandiere blu ricevute negli ultimi quattro anni", dice Antonio Gentile, sindaco di Sapri (Salerno).

Ma tra i criteri di l'assegnazione non c'è solo la limpidezza dell'acqua: servono aree pedonali e piste ciclabili, arredo urbano e servizi in spiaggia. E sempre più sostenibilità: dall'abbattimento delle barriere architettoniche ai corsi d'educazione ambientale, dai servizi d'utilità pubblica sanitaria alla pesca sostenibile.

Il primato, anche quest'anno, è della Liguria: la bandiera blu sventola su 32 località. Seguono con 18 bandiere la Campania, la Toscana e la Puglia. Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria e le Marche. La Sardegna raggiunge 15 località, l'Abruzzo sale a 14, la Sicilia a 11. Il Lazio scende a 10, rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige.



L'Emilia Romagna vede premiate 9 località, sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località,

il Piemonte sale a 3 Bandiere, il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, come

la Lombardia. Le Bandiere sui laghi salgono a 17, con un nuovo ingresso (Cannobio, sul Lago Maggiore in Piemonte).

Dice il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini: "Bandiera Blu rappresenta il simbolo della bellezza italiana, della volontà di tutelare i nostri territori, le nostre spiagge, ed è perfettamente in linea con gli obiettivi del PNRR, che il Governo prova a coniugare in collaborazione con le Regioni, con le Province, con i Comuni. Vogliamo da un lato favorire la competitività e la crescita, ma dall'altro tutelare le bellezze del nostro territorio. Ritengo che Bandiera Blu rappresenti non un punto di arrivo ma di partenza".