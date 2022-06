Damiano Tommasi, nuovo sindaco di Verona - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Una notte elettorale vecchio stile, senza exit-poll e proiezioni a semplificare la vita dei media e dei cittadini a caccia di informazioni immediate. Sezione dopo sezione, e scrutinio dopo scrutinio, il quadro politico però si delinea: strappando Verona, Catanzaro e Piacenza al centrodestra, è il centrosinistra a prendersi le vittorie di “peso” dei ballottaggi 2022.

Il primo elemento che si delinea nella notte è la doppia vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna, a Parma con Michele Guerra (66%) e a Piacenza con Katia Tarasconi (53,46%). Se a Parma si tratta di una vittoria annunciata e in continuità con l’esperienza dell’ex pentastellato Federico Pizzarotti, a Piacenza invece si tratta di un vero e proprio ribaltone, dato che ad essere sconfitta è la sindaca uscente di centrodestra Patrizia Barbieri.

Ma è solo un antipasto dei risultati più attesi, che si concretizzano più lentamente. A Verona l’ex calciatore Damiano Tommasi, candidato del centrosinistra, con il 53% dei consensi a poche sezioni dalla fine, si mette avanti al sindaco uscente Sboarina, di Fdi, che paga a caro prezzo il mancato apparentamento con il forzista Flavio Tosi.

La notte dura del centrodestra, e soprattutto di Lega e Fdi, diventa incubo poi a Catanzaro dove a scrutini molto avanzati il candidato del campo largo Nicola Fiorita ha un ampio margine (tra il 55 e il 60%) sul favoritissimo Valerio Donato (e anche qui non mancheranno polemiche sulle divisioni del centrodestra).

A Lucca, altra città finita sotto i riflettori per l’apparentamento tra centrodestra e destra estrema, si annuncia un testa a testa sino all’ultimo voto tra Raspini (centrosinistra) e Pardini (centrodestra).

Dei 26 capoluoghi che hanno scelto il sindaco in questa tornata, 13 sono andati al ballottaggio oltre a Verona, Parma, Lucca, Piacenza e Catanzaro.

Il centrosinistra si riprende Alessandria con Abonante, sconfiggendo il sindaco uscente Cuttica. Ma forse più rilevante, per il "campo largo", è il testa a testa a Monza, dove per il candidato del centrodestra Allevi si è speso anche Berlusconi: Paolo Pilotto del centrosinistra a metà scrutinio è in lieve vantaggio. Mentre appare scontata la tenuta di Cuneo, il centrosinistra mastica amaro per la sconfitta che si profila a Como per mano del candidato civico Rapinese.

Il centrodestra si conforta con le nette vittorie di Gorizia, Viterbo, Frosinone e Barletta, confermandosi alla guida di queste città.

Tra le note di cronaca della giornata, gli interventi delle Forze dell'Ordine per gravi tentativi di inquinare il voto a Pozzuoli, grosso centro dell'area metropolitana di Napoli.

Dei 13 capoluoghi andati al ballottaggio, 10 erano del centrodestra e 3 del centrosinistra. Alla fine degli scrutini la situazione sarà diversa.

Al primo turno 13 capoluoghi avevano già scelto il proprio sindaco: 10 città erano andate al centrodestra con la “conquista” di Palermo e Belluno e le conferme di Genova, L’Aquila, Asti, Pistoia, Rieti, Messina, Oristano e La Spezia; 3 se li era aggiudicati il centrosinistra, con la “conquista” di Lodi e le conferme di Padova e Taranto.

Ancora un crollo della partecipazione: a livello nazionale, sono andati a votare il 42,18% circa degli aventi diritto. Un’astensione-record che conferma e amplifica il dato del primo turno. Particolarmente basso il dato dei Comuni di Lazio, Lombardia e Piemonte.