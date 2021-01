La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











"Io ho voluto la Dad a marzo scorso ma questa può essere utile per qualche settimana, oggi è evidente che non può più funzionare; a scuola nascono amicizie e amori, oggi i ragazzi sono arrabbiati e disorientati, c'è un black out della socialità. La scuola è un servizio pubblico essenziale, è un diritto costituzionale". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a Radio Rai 1. La ministra, ricordando che le scuole sono sicure, ha detto che il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto uno screenig nelle prime medie su 3.300 studenti: i positivi erano solo tre.

"Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hannobisogno di sfogare la loro socialità. Sono molto preoccupata, oggi la Dad non può più funzionare, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica".

Intanto oggi tornano in classe 300 mila alunni delle superiori in Toscana, Abruzzo e Valle D'Aosta. Ma gli studenti non ci stanno e indicono scioperi e flash mob in tutta Italia.