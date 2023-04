ANSA

La sintesi migliore è quella offerta da Matteo Richetti: «Stiamo facendo tutti una figura del cavolo». In parte perché il partito unico era la promessa che ha convinto oltre due milioni di elettori a scegliere il Terzo polo alle ultime elezioni, in parte perché i bisticci dei giorni scorsi tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, con annesso «naufragio» del progetto, per dirla con il fondatore di Azione, danno ragione al più banale degli argomenti avanzato dai detrattori della prima ora: con due galli a cantare non si fa mai giorno. L’epilogo di ieri dimostra che è andata proprio così, ma il punto, ora, è capire come andare avanti da separati in casa, visto che i gruppi e i ruoli in seno al Parlamento sono frutto della federazione dei due partiti e una rottura a tutti gli effetti, oltre a essere molto complicata, danneggerebbe entrambe le forze.

A mettere la parola fine al sogno centrista è stato proprio Calenda che in un video postato su Twitter ha voluto «spiegare il perché e il per come» della rottura. Del resto, appunto, il partito unico era «una promessa fatta durante le elezioni, ma dopo si è capito abbastanza chiaramente che Renzi non lo voleva fare prima delle europee». Una visione, ha spiegato ancora il leader di Azione, «a cui ci siamo opposti», perché «pensiamo che andare avanti con una federazione senza avere un unico corpo e una concentrazione di risorse sia una cosa sbagliata. Tuttavia», ha aggiunto «mi è stato chiaro che questo progetto non andava da nessuna parte quando Renzi ha fatto non un passo di lato, ma cinque passi avanti, riprendendo Italia viva e diventando plenipotenziario. Il rapporto di fiducia si è logorato». Ma il punto cruciale è stata «l’indisponibilità» del leader fiorentino «a sciogliere in qualsiasi caso Italia viva e a prendere un impegno per passare le risorse di Italia viva al nuovo partito», che sarebbe nato senza il 2 per mille e le europee da affrontare.