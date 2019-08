COMMENTA E CONDIVIDI











Tre arresti per la vicenda di prostituzione minorile a Mondragone denunciata da Avvenire nell'ottobre dello scorso anno.

Una persona, un cittadino di Formia in provincia di Latina, è finita in carcere e due agli arresti domiciliari per aver approfittato di ragazzini immigrati. Un traffico che si svolgeva sul lungomare della cittadina campana al confine col Lazio, e poi in compiacenti affittacamere.

Ragazzini bulgari e nordafricani "comprati" per pochi euro da uomini adulti italiani. Un mercato che è andato avanti per anni alla luce del sole, solo disturbato lo scorso anno dal clamore mediatico dopo l'inchiesta del nostro giornale. E coinvolgeva anche persone che venivano da fuori, come conferma uno degli arresti.

Poi l'inchiesta dei carabinieri de Mondragone, portata avanti con professionalità e discrezione, è riuscita ad individuare alcuni responsabili, clienti accusati di abusi sessuali su minori. Le richieste d'arresto erano state avanzate da tempo, ieri finalmente le manette sono scattate per tre di loro.