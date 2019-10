COMMENTA E CONDIVIDI











Persone mediamente in buona salute, con solide posizioni patrimoniali e una notevole propensione al consumo, in particolare nei settori del tempo libero e della cultura. Ecco, in sintesi, il ritratto dell'italiano ultrasessantacinquenne che emerge dal 1° Rapporto Censis-Tendercapital, sulla cosiddetta Silver Economy e sulle sue conseguenze presentato stamattina a Roma. Ma la ricerca, che punta l'attenzione sui "buoni investimenti" mostra innanzitutto come l'anziano in Italia sia un "generatore di welfare sociale e di relazioni", protagonista - si dice nella relazione - "di una silenziosa, quotidiana, profonda rivoluzione della società". Una figura lontana, quindi, dai soliti stereotipi dell'anziano "passivo" o "povero" che pesa cioè sulla collettività soprattutto in termini di spesa pubblica. I dati sulla longevità confermano che nel nostro Paese vivono 13,7 milioni di persone con 65 anni e più, che rappresentano il 22,8% della popolazione: un trend in costante crescita. La regione più longeva è la Liguria (28,5%), seguita da Friuli Venezia Giulia (26,2%) e Umbria (25,6%).

Gli anziani sono anche produttori di welfare: assistono altri anziani del nucelo familiare