Sono in calo i decessi nel nostro Paese: rispetto ai 24 di ieri, nelle ultime 24 ore sono state registrate 19 morti - Reuters

Ancora in crescita i nuovi contagi da coronavirus in Italia: 1.851 nuovi casi oggi, contro i 1.648 di ieri, ma con molti più tamponi, 105.564 rispetto ai 90.185 eseguiti ieri. Il totale dei casi di positività sale così a 314.861. In calo i decessi, 19 oggi (ieri 24), per un totale di 35.894. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi e la Campania, ancora una volta, è quella con il maggior incremento, con 287 nuovi casi. Seguono il Lazio (+210), la Lombardia (+201), il Piemonte e la Sicilia (+170). Sono 51.263 gli attualmente positivi, con un incremento di 633 malati nelle ultime 24 ore. Di questi, dice il bollettino del ministero della Salute, 280 sono ricoverati in terapia intensiva, 9 in più rispetto a martedì, 3.047 sono invece nei reparti ordinari (uno meno di ieri) e 47.936 sono in isolamento domiciliare, con un incremento di 625 nelle ultime 24 ore. Sono, infine, 227.704 i dimessi e i guariti, 1.198 in più in un giorno.

​Dagli Stati Uniti un "cocktail" di anticorpi che riduce la potenza del virus



Un "cocktail di anticorpi monoclonali" messo a punto dall'azienda di biotecnologie Usa Regeneron ha dato buoni risultati preliminari su pazienti colpiti dal covid-19. I malati erano ad uno stadio iniziale dell' infezione: secondo una comunicazione delle stessa Regeneron, il "cocktail" avrebbe migliorato i sintomi e diminuito sensibilmente la concentrazione del virus nella gola e nelle mucose dei pazienti. Gli effetti positivi sono stati osservati in 275 pazienti, parte di un trial che ne sta ancora arruolando 1.000. I dati emersi sinora "sono molto promettenti" , in particolare per i pazienti che non avevano ancora montato una risposta naturale immunitaria contro il Sars-Cov-2, fatta scattare invece proprio dagli anticorpi utilizzati, ha commentato Jeanne Marrazzo, direttore del dipartimento malattie infettive della University of Alabama. Nessuno dei pazienti su cui è stato sperimentato il cocktail era ospedalizzato, ma quelli sottoposti alla terapia hanno comunque avuto bisogno di meno visite mediche degli altri. Il cocktail contiene un anticorpo monoclonale unitamente ad un altro tipo di anticorpo: insieme - dicono gli esperti - bloccherebbero la replicazione del virus. Regeneron ha annunciato la prossima pubblicazione di altri dati, e di essere in trattative con Food and Drug Administration per una possibile autorizzazione di emergenza al farmaco a base di anticorpi monoclonali.