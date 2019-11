Uno dei bambini salvati nelle ultime ore dalle navi delle Ong nel Mediterraneo

Hanno passato un'altra notte in alto mare al freddo i 365 naufraghi, donne, uomini e molti bambini, salvati a bordo delle navi OceanViking, OpenArms e AitaMari. "Serve subito un porto sicuro di sbarco. Malta o Italia sono le uniche opzioni possibili" ha scritto stamattina su Twitter l'a Ong Mediterranea Saving Humans. Ma finora l'Italia ha detto no e Malta deve ancora rispondere. "Quando lo diamo un porto sicuro, come prevedono leggi e convenzioni internazionali? Ha twittato Cecilia Strada, ex presidente di Emergency.

Negli ultimi quattro giorni sono partite dalle coste libiche a bordo di barconi o gommini, più di 800 persone, la metà delle quali riportate indietro dalle autorità di polizia marittima di Tripoli. Sono finiti nei campi di raccolta da dove erano partiti. Continuano però gli sbarchi autonomi: nelle ultime 48 ore ce ne sono stati a Crotone e in Puglia. Ieri, sei cadaveri sono stati rinvenuti sulla spiaggia di Al Khoms. Una donna incinta di due gemelli e un uomo ferito da armi, raccolti dalla nave di Sos Mediterranee, erano stati trasportati in elicottero fino a Malta per essere curati. Tre barconi sono arriati, sempre ieri, anche a Lampedusa con a bordo, in tutto, 125 profughi.