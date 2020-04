Un murale dell'artista Lapo Fatai, come tributo al personale medico, davanti all'Auxologico a Milano - ANSA / PAOLO SALMOIRAGO

Mettendosi a far di conto, saltano fuori sorprese: molte belle, alcune brutte, tutte ancora senza risposte. C’è ad esempio una rassicurante variazione di percentuale su scala nazionale, secca, complessiva e riassuntiva, ragionando su un arco di quattro settimane, le ultime. Il 2 aprile i ricoverati nelle terapie intensive erano 4.053 sugli 83.049 positivi al coronavirus di quel giorno, dunque il 5,42%. E i ricoverati in reparti ordinari ospedalieri, sempre il 2 aprile, erano 28.540, quindi il 34,36%. Facciamo appunto un salto di quattro settimane e arriviamo a ieri: sui 104.657 positivi del 29 aprile, i ricoverati nelle terapie intensive sono 1.795, cioè l'1,71%. E i ricoverati nei reparti ordinari 19.210, il 18,35%.

Sarebbe a dire che - nel giro di neanche un mese - la percentuale dei ricoverati nelle terapie intensive sui positivi si è ridotta più di tre volte (3,16) e quella dei ricoverati in reparti ordinari s’è quasi dimezzata (riducendosi di 1,87 volte). Tant’è, parallelamente, che i positivi accertati senza sintomi o sintomi lievi in isolamento, che il 2 aprile erano il 61% del totale dei positivi in quel giorno, hanno raggiunto ieri l’80%.

Ancora. Analizzando le morti, i numeri impressionano: il 2 marzo il numero complessivo dei deceduti per o con coronavirus erano 52, il 2 aprile erano 13.915 e ieri 27.682. Sarebbe a dire che dal 2 marzo al 2 aprile sono aumentati di 267,5 volte e dal 2 aprile a ieri di 1,98 volte.

Le ragioni di tutto questo non si conoscono ed è possibile solo farsi domande. Il Covid-19 è diventato meno aggressivo? I medici, pur non esistendo cure risolutive, hanno preso assai velocemente le misure al virus e lo combattono più efficacemente? Sono aumentate le diagnosi precoci? Magari tutto insieme? Un effetto, almeno per le morti, del lockdown? O cosa?

Colpisce poi un altro conto, altrettanto secco, complessivo e riassuntivo, considerando di nuovo gli ultimi due mesi: la grande differenza fra le percentuali del contagio da Covid-19 nella popolazione italiana a seconda delle zone. Vediamo le prime tre Regioni per numero di casi totali finora e le ultime tre, prendendo come riferimento l’ultimo numero ufficiale sulla popolazione italiana dell’Istat (al 1 gennaio 2019) e il numero dei positivi accertati al coronavirus va via forniti della Protezione civile (fino a ieri).

In Lombardia i residenti sono 10.060.574 e i casi totali accertati di positività 75.134, quindi è stato contagiato lo 0,74% della popolazione nella Regione. In Piemonte i residenti sono 4.356.406 e i casi accertati di positività 25.861, significa che è stato contagiato lo 0,59% dei residenti. In Emilia Romagna i residenti sono 4.459.477 e i casi accertati di positività 25.177, sarebbe a dire che è stato contagiato lo 0,56% della popolazione. E queste sono appunto le prime Regioni italiane per numero di contagi. Vediamo le ultime.

In Calabria i residenti sono 1.957.131 e i casi totali fino a ieri accertati di positività sono 1.102, cioè è stato contagiato lo 0,05% della popolazione nella Regione. In Basilicata i residenti sono 562.869 e i casi accertati di positività 366, quindi lo 0,06% della popolazione. In Molise i residenti sono 305.617, i casi totali accertati di positività 297 e significa che è stato contagiato lo 0,09% dei residenti. Diamo un’occhiata, per completezza, anche alle cifre di una Regione a metà nella classifica dei casi, la Campania: ha 5.801.692 residenti e 4.410 casi accertati di positività , dunque è stato contagiato lo 0,07% della popolazione.

Ultimi due conti: la percentuale di contagio fra i residenti in Lombardia risulta essere quattordici volte e mezza quella dei residenti in Calabria, oltre dodici volte quella in Basilicata, otto volte quella in Molise. E quasi dieci volte e mezza quella dei residenti in Campania. Anche qui c’è solo la domanda: perché?