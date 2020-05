COMMENTA E CONDIVIDI











Altra leggera frenata nella diminuzione degli attuali contagiati. Scende sotto i duecento il numero dei morti e va fatta subito una precisazione importante: i decessi da ieri risultano ufficialmente 474, ma, fra questi, sono conteggiati 280 morti extraospedaliere verificatesi ad aprile in Lombardia e registrate solamente oggi, dunque i morti nelle ultime ventiquattr’ore sono 194. Non cambia purtroppo la sostanza, cambia però parecchio il dato quotidiano. Intanto guariti e dimessi scendono di nuovo sotto quota duemila (dopo quattro giorni sopra). Mentre tuttavia continua da quattro giorni la frenata dell’aumento di nuovi contagi (da 2.091 martedì a 1.900 oggi). Vediamo i numeri aggiornati dal Dipartimento di Protezione civile.

Nuovi contagi. In termini assoluti, sono 1.900 (sabato 2.357, domenica 2.324, lunedì 1.739, martedì 2.091, mercoledì 2.068, giovedì 1.872 e ieri 1.965) e portano il totale dall’inizio della pandemia a 209.328 persone che hanno contratto il Covid-19. I tamponi effettuati sono 55.412 (lunedì 32.003, martedì 57.272, mercoledì 63.827, giovedì 68.456 e ieri 74.208), con un rialzo del rapporto di positività a 3,4 (ieri 2,7).

Morti. Dopo due giorni consecutivi sotto i 300, i morti - senza tenere appunto conto dei 280 decessi di cui si è già detto all’inizio - scendono sotto quota duecento, 194 (venerdì 420, sabato 415, domenica 260, lunedì 333, martedì 382, mercoledì 323, giovedì 285 e ieri 296), in tutto 28.710 dall’inizio della pandemia.

Attuali positivi. Calano a 100.704 (lunedì 105.813, martedì 105.205, mercoledì 104.657, giovedì 101.551 e ieri 100.943), 239 in meno rispetto a ieri (lunedì meno 290, martedì meno 608, mercoledì meno 513, giovedì meno 3.106 e ieri meno 608).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sempre giù, a un passo d’andare sotto quota millecinquecento: sono 1.539 (domenica 2.009, lunedì 1.956, martedì 1.863, mercoledì 1.795, giovedì 1.694 e ieri 1.578).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 17.357 persone (mercoledì 19.210, giovedì 18.149 e ieri 17.569), 212 in meno rispetto a ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 81.808 persone (martedì 83.619, mercoledì 83.619, giovedì 81.708 e ieri 81.796), cioè l’81% degli attuali positivi (come ieri).

Guariti e dimessi. Sono 1.655 (lunedì 1.696, martedì 2.317, mercoledì 2.311, giovedì 4.693 e ieri 2.304), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 79.914.

Nel dettaglio regionale, i casi attualmente positivi sono 36.667 in Lombardia, 15.719 in Piemonte, 9.323 in Emilia-Romagna, 7.431 in Veneto, 5.365 in Toscana, 4.452 nel Lazio, 3.598 in Liguria, 3.205 nelle Marche, 2.954 in Puglia, 2.721 in Campania, 2.186 in Sicilia, 1.879 in Abruzzo, 1.282 nella Provincia autonoma di Trento, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 730 in Sardegna, 703 nella Provincia autonoma di Bolzano, 196 in Umbria, 713 in Calabria, 191 in Basilicata, 182 in Molise, 98 in Valle d’Aosta.