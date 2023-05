Fotogramma

Ore 12:45 - Azione-Iv annuncia che voterà i provvedimenti varati dal Cdm se verrà riproposto anche il ripristino dell'unità di missione Italia sicura: «Propongo al governo di presentare tre provvedimenti - spiega la capogruppo in Senato Raffaella Paita - che noi siamo disposti a votare: tutti gli interventi di emergenza, sgravi e tutto ciò che è necessario in sostegno dell'Emilia Romagna. Poi il ripristino dell'unità di missione Italia Sicura, e una norma sulla pulizia degli alvei dei fiumi, che deve presentare il ministro Pichetto Fratin».

Ore 12:30 - Per Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, il provvedimento che verrà fuori dal Cdm di oggi «sarà un segnale forte e deciso che non ci si dimentica delle popolazioni che hanno subito danni inenarrabili. Ci sarà non solo la sfida della ricostruzione ma anche comprendere perché queste cose accadono. Per quale ragione una burocrazia ambientalista impedisce di costruire le vasche di laminazione piuttosto che le dighe che sono ferme dal 1986. Questo però non è il momento delle polemiche ma di lavorare tutti insieme».

Ore 11:45 - Con 45 minuti di ritardo rispetto al programma, è iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri.

Ore 11:15 - Proseguono le polemiche sulla possibile nomina del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza. «Io non entro in questo merito compete al Consiglio dei ministri - interviene il presidente del Veneto, Luca Zaia -. Storicamente è sempre accaduto che lo fanno i presidenti di Regione. Dopodichè non compete a me la nomina».

Ore 10:45 - C'è attesa per il Consiglio dei ministri previsto per oggi alle 11 che dovrebbe varare le misure per i primi aiuti da destinare alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Si parla di 100 milioni subito oltre allo stop degli adempimenti tributari, il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici che non possono lavorare e la sospensione dei pagamenti di mutui e bollette. Per il senatore di Fi, Maurizio Gasparri «i risarcimenti per tutto quello che stiamo vedendo ovviamente non si esauriranno con il decreto di oggi. Ci saranno le stime, le quantificazioni, ci sono le strade da ripristinare. Adesso siamo ai primi provvedimenti che riguardano i mutui, i pagamenti da bloccare, le cose che purtroppo conosciamo in queste occasioni che non sono uniche nella storia del Paese».