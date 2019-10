COMMENTA E CONDIVIDI











Una guida per i caregiver, che siano essi di anziani fragili o minori. Una sintesi dei percorsi formativi avvenuti nell'ultimo mese per accompagnare al meglio chi non è autosufficiente formando personale specializzato. L’evento “E io… avrò cura di te”, stamane alla Lumsa di Roma, promosso dalle Acli di Roma e provincia, è stata infatti l'occasione per la presentazione della guida per caregiver, ovvero operatori e familiari che si prendono cura di anziani e bambini.

La guida è realizzata proprio con i contenuti emersi durante i percorsi formativi, e si avvale dei contributi di diversi professionisti del settore. Il manuale è costituito da una parte dedicata agli anziani e una dedicata ai minori e contiene sia consigli su metodi di intervento, stereotipi da superare, aspetti socio-culturali da tenere in considerazione, relazioni con i familiari, sia consigli pratici su alimentazione, igiene, primo soccorso, e sulle patologie più frequenti che si possono incontrare nelle persone assistite. Un’attenzione particolare è riservata anche a consigli utili in merito a film e libri da vedere e leggere per approfondire gli argomenti trattati nel manuale.

Un momento dell'evento organizzato alla Lumsa

«Prendersi cura – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps – di un bambino, di un anziano o di una persona disabile vuol dire coniugare attenzione, applicazione, preoccupazione, professionalità e amore. Un lavoro complesso, prezioso e delicato del quale abbiamo davvero bisogno, in un Paese che deve far fronte a un progressivo invecchiamento demografico e a famiglie che fanno i conti con una quotidianità sempre più problematica». Per si è pensato a questo percorso, che ha già dato frutti importanti e che oggi ne darà un altro: «Questo manuale che nasce per essere un concreto strumento di lavoro al servizio tanto delle figure professionali a cui è dedicato, ma anche di tutti coloro che si trovano a dover accudire un familiare fragile, o i piccoli di casa».

L'evento di stamattina alla Lumsa si inserisce nella V edizione della "Ottobrata solidale" promossa dalle Acli di Roma aps, dall'Unione sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione Anziani e Pensionati) Acli Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, della città metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e del Vicariato di Roma. Un percorso lungo un mese con 14 appuntamenti gratuiti che attraverso il linguaggio dell’arte, dello sport e dell’intrattenimento metteranno in evidenza la bellezza della solidarietà grazie alla collaborazione di oltre 60 tra associazioni, istituzioni e imprese.



L’evento ha segnato anche la fine di un percorso formativo che le Acli di Roma hanno portato avanti con due corsi, “Caregiver

Anziani” e “Caregiver Minori”, sostenuti dalla Fondazione Cattolica nell'ambito del progetto “E io… avrò cura di te”, che hanno visto la partecipazione di oltre 50 persone e che hanno perseguito tre obiettivi: migliorare la vita degli assistiti, contribuire al benessere delle famiglie aiutate, creare figure professionali specializzate. Molte delle persone che hanno partecipato al corso, infatti, hanno già trovato un impiego nell’ambito del lavoro di cura grazie all’attivazione di tirocini retribuiti e a un’attività di incontro con i datori di lavoro privati che sono stati seguiti dagli sportelli delle Acli di Roma su tutto il territorio della provincia.