COMMENTA E CONDIVIDI











Giornata numericamente strana. Aumentano i contagi (e anche le morti, pur restando sempre ampiamente sotto le cento), ma al di là delle oscillazioni, il brutto segno è che oggi si registra un risultato positivo ogni cinquantotto persone testate, praticamente con la metà dei tamponi fatti rispetto a ieri e mentre negli ultimi giorni le media era un positivo ogni circa centotrenta testati. La Lombardia (194) torna a sfiorare nuovamente il settanta per cento dei nuovi casi nazionali e si registrano 20 contagi in Emilia Romagna, 16 nel Lazio, 14 in Liguria e altrettanti in Piemonte, 9 in Toscana, 4 in Veneto, 2 nelle Marche e altrettanti in Campania, un caso in Puglia, uno Sicilia,uno in Friuli Venezia Giulia,uno in provincia di trento e uno in Provincia di Bolzano, poi zero nuovi contagi in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Tuttavia, gli attuali positivi scivolano sotto i 35mila, l’ultima volta era stata il 19 marzo (33.190, il giorno seguente cresciuti a 37.870), lunedì scorso erano 41.367 e due settimane fa, lunedì 25 maggio 55.300. Le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi non raggiungono le 30mila e non succedeva dal 24 marzo (28.697, aumentate a 30.920 ventiquattr’ore dopo).

Vediamo anche com’è cambiata la situazione nazionale negli ultimi due mesi. L’8 aprile i positivi erano 95.262, l’8 maggio 87.961, oggi sono 34.730. L’8 aprile i ricoverati nelle terapie intensive erano 3.693 e 28.486 nei reparti Covid, l’8 maggio rispettivamente 1.168 e 14.636, oggi sono 283 e 4.729. I guariti erano 26.491 l’8 aprile, saliti a 99.023 l’8 maggio e arrivati oggi a 166.584. Le morti, infine: l’8 aprile 17.669, aumentate l’8 maggio a 30.201 e a 34.730 oggi. Ecco l’aggiornamento quotidiano dal Dipartimento della Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 280 (lunedì 222, martedì 318, mercoledì 321, giovedì 177, venerdì 518, sabato 270 e ieri 197), 194 di questi si registrano in Lombardia (lunedì 50, martedì 187, mercoledì 237, giovedì 84, venerdì 402, sabato 142 e ieri 125), anche qui con la metà dei tamponi fatti rispetto a ieri. Quelli effettuati invece in Italia sono 27.112 (lunedì 31.394, martedì 52.159, mercoledì 37.299, giovedì 49.953, venerdì 65.028, sabato 72.485 e ieri 49.478), con un rapporto di positività che sale fino all’1% (ieri 0,4%).

Morti. Sono 65 (lunedì 60, martedì 55, mercoledì 71, giovedì 88, venerdì 85, sabato 72 e ieri 53) e 32 di questi sono in Lombardia, come ieri (lunedì 22, martedì 12, mercoledì 29, giovedì 29, venerdì 21, sabato 27 e ieri 21). Il totale nazionale sale a 33.899 dall’inizio della pandemia.

Totale dei casi. Sono 235.278 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia, cioè i contagiati accertati finora.

Attuali positivi. Sono 34.730 (lunedì 41.367, martedì 39.893, mercoledì 39.297, giovedì 38.429, venerdì 36.976, sabato 35.877 e ieri 35.262), 532 in meno rispetto a ieri (lunedì meno 708, martedì meno 1.474, mercoledì meno 596, giovedì meno 868, venerdì meno 1.453, sabato meno 1.099 e ieri appena meno 6).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 283 (lunedì 425, martedì 408, mercoledì 353, giovedì 338, venerdì 316, sabato 293 e ieri 287).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 4.729 persone (lunedì 6.099, martedì 5.916, mercoledì 5.742, giovedì 5.503, venerdì 5.301, sabato 5.002 e ieri 4.864), 135 meno di ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 29.718 persone (lunedì 34.844, martedì 33.569, mercoledì 33.202, giovedì 32.588, venerdì 31.359, sabato 30.582 e ieri 30.111), l’86% degli attuali positivi (negli ultimi giorni l’85%).

Guariti e dimessi. Sono complessivamente 747 (lunedì 848, martedì 1.373, mercoledì 846, giovedì 957, venerdì 1.886, sabato 1.297 e ieri 759), portando il numero totale dall’inizio della pandemia a 166.584.

Le Regioni. I casi attualmente positivi sono 19.319 in Lombardia, 3.866 in Piemonte, 2.615 nel Lazio, 2.282 in Emilia-Romagna, 1.080 in Veneto, 1.075 nelle Marche, 853 in Sicilia, 717 in Campania, 721 in Toscana, 698 in Puglia, 632 in Abruzzo, 248 in Liguria, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 144 in Friuli Venezia Giulia, 119 in Molise, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 77 in Calabria, 56 in Sardegna, 29 in Umbria, 13 in Basilicata e 8 in Valle d’Aosta.

​