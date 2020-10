COMMENTA E CONDIVIDI











Sono 19.143 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 16.079. L'aumento dei nuovi positivi nelle 24 ore è di 3.064. Così i dati del Ministero della Salute. Per quanto riguarda le singole regioni, picco di nuovi casi in Lombardia (+4916), 2.280 in Campania, 2.032 Piemonte, mentre sono 56 i nuovi casi in Molise, la regione meno contagiata. Ed è record anche in Sardegna, con 385 nuovi casi.

Superata la soglia dei mille ricoveri per Covid nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute ci sono nelle rianimazioni 1.049 pazienti, 57 in più rispetto a giovedì, mentre nei reparti ordinari i ricoverati sono saliti a 10.549, 855 in più rispetto a ieri. Complessivamente gli attualmente positivi sono 186.002, con un incremento di 16.700 in 24 ore, dei quali 174.404 sono in isolamento domiciliare (+15.788). L' aumento dei dimessi e i guariti, infine, è di 2.352 pazienti che portano il totale a 261.808.

Dal report settimanale del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri emerge che su 6.628 posti di terapia intensiva ad oggi attivi in Italia il 15% è occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all'11% se vengono anche conteggiati gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori già stati distribuiti alle Regioni. La Regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva - rispetto ai posti letto disponibili - risulta l'Umbria, che ha un tasso di occupazione al 27,85%. A seguire, mostra il report, c'è la Campania (21,71%) e la Sardegna (20,69%). Nel Lazio la percentuale è al 17,54% mentre in Lombardia è al 15,69%. Il tasso più basso si registra in provincia di Trento, con l'1,96%.

FONTANA RIPETE DI NON VOLER CHIUDERE

"La linea epidemiologica sta salendo, oggi in Lombardia ci sono 5.000 positivi in più. Il virus ha ripreso a circolare". Sono le parole con le quali il governatore Attilio Fontana ha iniziato il suo punto stampa a Palazzo Lombardia. "A Milano città i nuovi contagiati sono attorno ai 1.000. In tutta la regione ci sono stati circa 350 ricoveri in più e le terapie intensive raggiungono complessivamente quota 170 (ieri erano 156 ndr)", aggiunge.

Sollecitato nuovamente sulla possibilità di un lockdown nazionale, Fontana ribadisce che "finchè non si arriva a condizioni drammatiche, bisogna fare di tutto per evitarlo".

NUOVO RECORD DI CASI IN SARDEGNA



Nuovo record di casi di coronavirus in Sardegna secondo gli ultimi dati diffusi dall'Unità di crisi regionale. Si registrano oggi 349 nuovi contagi, 241 rilevati attraverso attività di screening e 108 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime a 181. Salgono a 7.235 i casi positivi accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza anche se sono 2.732 i guariti. In totale sono stati eseguiti 242.374 tamponi con un incremento di 3.746 test, il più alto registrato nell'isola nelle ventiquattro ore.

CRITICA ANCHE LA CAMPANIA

In Campania, dove il presidente Vincenzo De Luca ha chiesto al governo di introdurre un nuovo lockdown nazionale, oggi ci sono 2.280 positivi su 15.800 tamponi, con un aumento di quasi due punti percentuali di contagi, dal 12,8% di ieri al 14,5% di oggi.

ARRIVATO IL PRIMO MALATO ALL'OSPEDALE COVID DELLA FIERA

E' proporzionale ai pazienti ricoverati il numero di medici e infermieri operativi all'ospedale in Fiera di Milano, realizzato nella prima fase dell'emergenza Covid-19 e oggi riaperto con l'arrivo del primo malato e di altri attesi nelle prossime ore, secondo la Fondazione Irccs Policlinico di Milano, che coordina la gestione clinica del Padiglione in Fiera.

POSITIVO AL SARS-CoV-2 IL MINISTRO BOCCIA

"È arrivata la notizia che temevo: sono anch'io positivo al SARS-CoV-2. Sono completamente asintomatico e, per fortuna, come da protocollo, sono già in isolamento da giorni. Il virus purtroppo è tra noi e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa. Siate tutti responsabili, prudenti e rigorosi: usate la mascherina e mantenete le distanze. Io intanto mi rimetto al lavoro; buona giornata a tutti". Lo scrive su facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

22000 TAMPONI NEL LAZIO

Su oltre 22.000 tamponi, oggi, nel Lazio, si registrano 1.389 casi positivi, 11 decessi e 88 guariti. È stata superata la soglia dei 10.000 guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è del 6%". Sono i dati diffusi dall'assessore della Regione Lazio alla Sanità, Alessio D'Amato.

In Abruzzo, nell'ultima settimana, si è registrato il dato record di 1.500 nuovi casi di coronavirus. Il confronto settimanale dimostra la rapida crescita dell'ultimo periodo: i nuovi casi erano stati 939 nella settimana dal 9 al 16 ottobre e 388 in quella dal 2 al 9 del mese. L'incremento, in 14 giorni, è stato del 286,6%. I ricoveri complessivi sono passati dai 107 di due settimane fa ai 244 di oggi, mentre le terapie intensive sono passate dalle 7 alle 16 unità.

DISTRIBUIRE GRATIS OLTRE 5 MILIONI DI MASCHERINE AL GIORNO

In Italia vengono distribuite, gratuitamente, dal commissario straordinario per l'emergenza Covid 19 una media di oltre 5 milioni di mascherine al giorno. È quanto emerge dal report settimanale del Commissario straordinario sull'emergenza Coronavirus.

I 5 milioni e 117.085 mascherine sono distribuite quotidianamente alle Regioni e Province autonome per il personale sanitario e parasanitario, la Pubblica amministrazione, le forze dell'ordine, gli erogatori di servizi pubblici essenziali, le Rsa pubbliche e private, il trasporto pubblico locale e le polizie locali. Oltre 40 milioni i guanti distribuiti dall'inizio della pandemia e, solo nell'ultima settimana, oltre 4 milioni. I tamponi per test molecolari distribuiti sono stati 11.367.542 dall'inizio emergenza, mentre 11.530.000 i test molecolari, sierologici e antigenici.

RIDOTTA LA LETALITA' DEL COVID DA MARZO SECONDO L'UNIVERSITA' CATTOLICA

"La letalità del SARS-CoV-2 in Italia sembra essersi notevolmente ridotta da marzo". Ad affermarlo è il Rapporto Altems dell'Università Cattolica secondo il quale la letalità apparente del virus nelle Regioni italiane - ovvero il rapporto tra pazienti Covid deceduti e totale dei positivi - è pari a 0,27%. Nel periodo 14-20 ottobre 2020 il dato più elevato si è registrato nella Provincia Autonoma di Trento pari a 0,44%. Nei 7 giorni tra il 18 e il 24 marzo 2020 la letalità grezza apparente, a livello nazionale, è stata pari al 6%.