Neonata partorita nel water: si indaga per tentato infanticidio

Una donna di 38 anni ha partorito la figlia nel bagno di casa propria. È accaduto stamani a Ciriè, nel Torinese. Ad avvertire le forze dell'ordine è stato il fratello della donna, che ha trovato lei e la neonata nel bagno dell'abitazione. La bambina sarebbe stata trovata con la testa nell'acqua del water ed è stata immediatamente assistita, assieme alla madre, dagli operatori del 118. Dopo essere stata rianimata, è stata portata prima nel presidio sanitario locale e, poi, ricoverata all'ospedale Maria Vittoria di Torino, dove si trova tuttora assieme alla madre, che ha perso molto sangue.

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo, valutando come ipotesi di reato il tentato infanticidio e delegando le indagini ai Carabinieri.