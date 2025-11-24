«Lo stabilimento Stellantis di Cassino verso produzioni militari»

Secondo Gioacchino Ferdinandi, sindaco di Piedimonte San Germano, nel Frusinate, parte dell'impianto potrebbe essere riconvertita. Sullo sfondo la crisi dell'automotive. «Ci sono interrogativi politici e strategici, ma è una transizione che può anche restituire lavoro». Il possibile coinvolgimento di Leonardo, dopo la recente alleanza con Rheinmetall

La riconversione di siti industriali dal settore civile a quello militare, sull’onda di una tendenza che già si profila in altri Paesi europei come la Germania, potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. Una parte del sito Stellantis di Piedimonte San Germano potrebbe infatti essere «riconvertita verso produzioni strategiche, in particolare del settore della Difesa, con un ruolo diretto di Leonardo». A scriverlo, in un post su Facebook, il sindaco del paese in provincia di Frosinone Gioacchino Ferdinandi, sostenendo che «l'ipotesi sta trovando conferme concrete».

«La nascita della joint venture Leonardo-Rheinmetall, la definizione dei programmi Mbt e Aics per l'Esercito italiano ed il progressivo ridimensionamento delle aree produttive Stellantis Cassino Plant – ha aggiunto il primo cittadino - rendono sempre più chiaro che il nostro territorio è coinvolto in una fase di trasformazione industriale profonda. La prospettiva di destinare parte dello stabilimento di Piedimonte San Germano alla produzione di veicoli militari rappresenta un cambio di paradigma per l'area del cassinate».

Nell'impianto Cassino Plant sono state prodotte storicamente auto del segmento medio di Fiat, passando alle produzioni premium con la nascita di Fca. Oggi vengono prodotte la Maserati Grecale e le Alfa Romeo Giulia e Stelvio con volumi che consentono di concentrare la produzione su un'unica linea ed un solo turno. Molti degli spazi dello stabilimento sono inutilizzati e sono stati messi in vendita. Per Ferdinandi, la conversione verso la produzione di veicoli militari «non è un passaggio semplice. È un cambiamento che si inserisce in un contesto europeo complesso, che pone interrogativi politici e strategici. Ma è anche una transizione che può restituire lavoro, stabilità e nuove competenze ad un territorio che sta pagando da anni la crisi dell'automotive».

Secondo un rapporto diffuso a ottobre da Fim-Cisl, nei primi nove mesi del 2025 la produzione Stellantis a Cassino ha toccato il minimo storico, con 14.135 unità prodotte, pari a un -28,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nello stabilimento si sono alternati negli ultimi mesi diversi periodi di cassa integrazione, che hanno suscitato profonda preoccupazione tra i 2.400 dipendenti e in tutto l’indotto. L’ad di Stellantis, Antonio Filosa, nelle scorse settimane ha nuovamente rassicurato sulla centralità dell’impianto. L’alleanza Leonardo-Rheinmetall e la nuova spinta agli investimenti militari in tutta Europa potrebbe segnare però un passaggio decisivo, con tutti gli interrogativi connessi, nella riconversione di parte degli stabilimenti.