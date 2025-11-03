Il crollo di Roma e i 5 morti in un giorno dicono che il lavoro è un'emergenza

Crollo e poi una nube di polvere sui Fori Imperiali. Ha dell'incredibile, se non fosse vero, quello che è accaduto a una parte della Torre dei Conti, edificio storico all'incrocio tra largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali, che è franata improvvisamente questa mattina intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre operative, due autoscale e i nuclei speciali per tentare di salvare un operaio rimasto sepolto sotto le macerie, mentre altri tre sono stati tratti in salvo. L'uomo rimasto intrappolato non è ancora stato raggiunto dai soccorritori: attoro alle 12.50 si è verificato infatti un secondo crollo, che ha sollevato un nuovo polverone e costretto i pompieri a ritirare l'autoscala e a mettersi in salvo. La struttura è ora monitorata anche dall'alto con droni, per valutare la stabilità delle mura e il rischio di ulteriori cedimenti. Sulla Torre dei Conti erano in corso lavori di restauro finanziati con fondi del Pnrr - programma Caput Mundi: le operazioni di soccorso procedono a rilento a causa della fragilità dell'edificio medievale. I vigili del fuoco stanno cercando un varco per raggiungere l'operaio, ma le condizioni della torre rendono le manovre estremamente delicate. Sul posto il sindaco Roberto Gualtieri, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, e il Prefetto della Capitale Lamberto Giannini. Le indagini per accertare le cause del cedimento sono in corso. Al momento non risultano altre persone coinvolte. La procura di Roma ha aperto un fascicolo con ipotesi di reato: lesioni colpose. Le indagini sono in corso.



Ma mentre l'Italia resta con il fiato sospeso per la sorte dell'operaio sepolto dalle macerie della Torre dei Conti a Roma, altri cinque lavoratori hanno perso la vita nel giro di una manciata di ore. A Crevoladossola, in provincia di Verbania Cusio Ossola, è deceduto Tarcisio Valci di 56 anni. L'uomo è precipitato dal cassone di un camion mentre stava lavorando alla Ossola Marmi e Graniti, società del settore lapideo. Intervenuti sul posto, i medici del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo invano. Da una decina di metri è, invece, caduto Ancara Pakash, operaio 31enne di origine indiana, che ha perso la vita in una cava di Nuvolera, in provincia di Brescia. Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, l'uomo ha perso l'equilibrio mentre lavorava a un blocco di marmo, precipitando nel vuoto. Il terzo lavoratore morto in questa tragica giornata è Franco Gallittu, 51 anni, deceduto mentre era alla guida del trattore nelle campagne tra Tergu e Nulvi, in provincia di Sassari. L'imprenditore agricolo ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero, precipitando in una scarpata. Gallittu è stato sbalzato fuori, finendo schiacciato sotto il mezzo. A San Giorgio Piacentino ha perso la vita un 64enne che è stato travolto da un muletto di una ditta di materiali edili. Infine, all'ospedale “Clinica Villa dei Fiori” di Acerra, in provincia di Napoli, dopo due mesi di agonia è morto Larco Iazzetta, operaio di Afragola di 63 anni, caduto lo scorso 10 settembre dal quarto piano di una palazzina in costruzione nel quartiere di Scampia.

«È stato l’ennesimo lunedì nero, uno di quelli che lasciano addosso una sensazione di smarrimento e rabbia – dichiara il presidente nazionale Anmil, Antonio Di Bella – perché gli infortuni si ripetono nello stesso modo: una sottovalutazione del rischio, un errore, un istante, e la vita svanisce sul posto di lavoro. Non possiamo accettare che nel 2025 la sicurezza resti ancora una voce secondaria nei bilanci e nelle coscienze. Ogni morte è una sconfitta per tutti e noi dell’Anmil non ci arrenderemo finché ci sarà anche solo una vittima dell’insicurezza nei posti di lavoro». Intanto, nei primi nove mesi dell'anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all'Inail sono state in totale 777, in aumento dello 0,9% rispetto alle 770 dello stesso periodo del 2024. Il dato emerge dagli open data dell'Istituto aggiornati a settembre. In particolare, si registra un aumento dei decessi in occasione di lavoro (570 casi, con un incremento dell'1,2%) ed una stabilità di quelli in itinere (207 casi), ovvero nel tragitto casa-lavoro, denunciati all'Inail. Nel complesso, le denunce di infortunio in occasione di lavoro (sempre al netto degli studenti) nei nove mesi sono state 310.726, in diminuzione dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli infortuni in itinere sono stati 71.594, in aumento del 2,4%: in totale 382.320. In aumento del 9,7% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 71.682.