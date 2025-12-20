Droni colpiscono piattaforma petrolifera russa

Offensiva ucraina nel Mar Caspio contro gli asset energetici russi. I droni di Kiev hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil. Lo scrivono i media di Kiev citando lo Stato maggiore. La nave colpita, la 22460 "Okhotnik", stava pattugliavando l'area. Presa di mira anche la piattaforma di perforazione nel giacimento petrolifero e del gas di Filanovsky, anche questa di proprietà della Lukoil. Venerdì gli ucraini avevano colpito una petroliera della "flotta fantasma" russa nel Mediterraneo, al largo della Libia.