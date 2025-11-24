Decaro: «Risultato straordinario. A lavoro per la Puglia, il primo impegno sarà sulle liste d'attesa»

«È un risultato elettorale straordinario. Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perché devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato». Sono le prime parole di Antonio Decaro da presidente della Regione Puglia, rilasciate ai cronisti presenti al suo arrivo al comitato elettorale. « In queste elezioni a livello nazionale c'è un dato negativo: l'astensionismo - ha aggiunto -. E se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro. Il primo impegno sarà occuparmi delle liste di attesa, chiedendo alle realtà convenzionate di stare aperte fino alle 23».