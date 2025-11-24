Crollo dell'affluenza e previsioni confermate: l'esito delle Regionali
di Redazione
Vincono secondo le attese Fico, Stefani e Decaro. I leader del centrosinistra a Napoli, la Lega esulta per la vittoria a Nord Est. Nella nuova tornata amministrativa in Campania, Puglia e Veneto partecipazione ai minimi: è allarme
November 24, 2025
I numeri sull'affluenza confermano i timori della vigilia e le ultime tre tornate di queste regionali d'autunno registrano un nuovo crollo: quando mancano poche sezioni da scrutinare il dato totale è fermo al 43,44%. In Veneto il calo più netto rispetto al voto precedente, 44,65% contro 61,10%, quasi il 17% in meno. Ma non va meglio in Puglia (41,83% contro il 56,57%) e neanche in Campania (43,76% contro il 55,12%). Nessuna sorpresa neanche per quanto riguarda l'esito finale: al momento i dati vedono saldamente in testa il centrosinistra in Puglia e in Campania, con Antonio Decaro e Roberto Fico, e il centrodestra in Veneto, con il successore di Luca Zaia, Alberto Stefani.
In Puglia gli exit poll disponibili danno Decaro tra il 64% e il 68% contro il 30%-34% dello sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono. In Campania Fico è fra il 56,5% e il 60,5% e il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli fra il 35% e il 39%. In Veneto la è situazione simile ma in direzione opposta: Stefani è dato tra il 59% e il 63%, Giovanni Manildo, invece, tra il 30% e il 34%.
circa 3 ore fa
Fico: «Nostra campagna pulita e trasparente. Lavoreremo sulla medicina territoriale»
«Ringrazio la mia coalizione che ha lavorato in modo pulito e trasparente e ha fatto una campagna insieme, creando fiducia e partecipazione. Da domani lavoreremo per governare al meglio la Regione. Lo faremo con metodi innovativi e con le migliori competenze. Ci sarà una grande umiltà nell'ascoltare tutte le posizioni e una grande ambizione per costruire una Campania migliore», Così Roberto Fico nel suo primo discorso da presidente della Campania, nel comitato elettorale dove da poco sono arrivati anche Elly Schlein e Giuseppe Conte. «Abbiamo lavorato senza mai essere contro ma sempre cercando di costruire e senza rispondere agli attacchi e questo è importante. Significa dare spazio alle persone per comprendere. Agli insulti abbiamo risposto con un programma sulla sanità pubblica e con piani precisi sul trasporto. Ma tutte le persone contano e lavorerò anche per chi non mi ha votato. Da subito lavoreremo sulla medicina territoriale. Gli impegni che ho preso in campagna per me sono giuramenti. Le aree interne saranno al centro del progetto».
circa 3 ore fa
Decaro: «Risultato straordinario. A lavoro per la Puglia, il primo impegno sarà sulle liste d'attesa»
«È un risultato elettorale straordinario. Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perché devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato». Sono le prime parole di Antonio Decaro da presidente della Regione Puglia, rilasciate ai cronisti presenti al suo arrivo al comitato elettorale. « In queste elezioni a livello nazionale c'è un dato negativo: l'astensionismo - ha aggiunto -. E se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro. Il primo impegno sarà occuparmi delle liste di attesa, chiedendo alle realtà convenzionate di stare aperte fino alle 23».
circa 3 ore fa
Stefani esulta: «Una grande emozione. Grazie veneti»
«Grazie Veneti! Con grande emozione ho ricevuto l'onore di rappresentarvi. Sento dentro di me una forte responsabilità e anche una grande energia. Voglio essere chiaro: metterò al primo posto i bisogni delle persone e sarò presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato. E, insieme alle forze della coalizione, che ringrazio, da domani sarò già al lavoro. Con occhi e cuore solo per il Veneto». Lo scrive sui social Alberto Stefani, candidato leghista alla presidenza del Veneto ormai avviato verso la vittoria.
circa 3 ore fa
Schlein da Fico a Napoli
La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è arrivata al comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli. A salutarla il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi, e la deputata Gilda Sportiello, coordinatrice del movimento a Napoli. Ad accoglierla anche il segretario regionale dei dem e deputato, Piero De Luca.
circa 4 ore fa
Crolla l'affluenza. I dati definitivi segnano un meno 14% In Veneto il calo maggiore
Anche questo voto regionale segna un crollo drastico dell'affluenza. Il dato totale registra un calo di quasi 14 punti percentuali, 13,96 per la precisione (43,64% contro il 57,60 delle tronate precedenti). In Veneto la performance peggiore: 44,64% contro il 61,16% di cinque anni fa. In Puglia, dal 56,43% si passa al 41,83% e in Campania non va meglio: 44,06% contro il 55,52 delle regionali precedenti.
circa 5 ore fa
Regionali, Youtrend: Stefani eletto presidente
Secondo Youtrend, Alberto Stefani, l'uomo scelto dal centrodestra per guidare il Veneto dopo Luca Zaia è il nuovo presidente della Regione. Il dato arriva quando sono state scrutinate meno di 100 sezioni su 4.729, ma conferma le previsioni e le proiezioni uscite finora.
circa 5 ore fa
Centrodestra avanti in Veneto, campo largo in Campania e Puglia
Le prime proiezioni confermano i dati degli exit poll e i pronostici della vigilia. In Veneto Alberto Stefani, candidato della coalizione di governo, è dato al 60,5%. Giovanni Manildo, sostenuto dal campo largo al 0,8%. Mentre l'outsider, Riccardo Szumski al 6,6%.
In Puglia Antonio Decaro è dato al 69,2%, mentre lo sfidante del centrodestra, Luigi Lobuono, al 28,8%. La candidata della sinistra radicale, Ada Dono raggiungerebbe appena l'1,2%. In Campania, infine, il pentastellato Roberto Fico arriva al 59,5%, Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, al 35,3% e Giuliano Granato, anche lui sostenuto da altre liste di sinistra, al 3,2%.
