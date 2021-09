COMMENTA E CONDIVIDI













"Bentornati. A voi, a tutti i vostri insegnanti, al personale e alle vostre famiglie, buon primo giorno di scuola. Tornare a scuola significa ritrovare gli amici, ritrovare gli spazi della nostra vita, tornare nel luogo degli affetti che poi rimarranno per tutta la vita. La scuola è la straordinaria avventura dell'imparare insieme, esplorare mondi nuovi e nuovi incontri. È una parte importante del paese

la scuola; tutto il paese oggi è con noi, la scuola è il cuore della nostra comunità". Così il ministro dell'Istruzione Bianchi

in un messaggio video agli studenti e a tutto il mondo della scuola in occasione dell'avvio dell'anno.