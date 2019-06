Il presidente del Cio Thomas Bach rende nota la vittoria dell'Italia (Ansa)

Dal 6 al 22 febbraio 2026 le gare dei XXV Giochi olimpici invernali si distribuiranno tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige; verranno impiegate dodici diverse sedi: sette già esistenti, due temporanee e due che saranno oggetto di ristrutturazioni. Prevista una nuova sola costruzione ex novo.

Inaugurazione a San Siro, lo sci maschile a Bormio

A Milano il Villaggio olimpico principale (a Porta Romana, nella zona attualmente occupata dallo scalo merci in disuso), che poi dovrebbe diventare un campus residenziale per studenti, e il nuovo PalaItalia a Rogoredo per il pattinaggio di figura e lo short track. Le sfide di hockey si svolgeranno tra il rinnovato PalaSharp di Lampugnano e un nuovo palazzetto a Santa Giulia; a San Siro è prevista la cerimonia di apertura. In Valtellina la pista Stelvio di Bormio sarà sede delle gare di sci alpino maschile, mentre le aree Mottolino, Sitas-Tagliede e Carosello 3000 a Livigno sono state scelte per le gare di snowboard e freestyle.

Veneto, sci femminile e bob. Si chiude all’Arena

Cortina ospiterà lo sci femminile sulla pista Olimpia delle Tofane, e quelle di bob, slittino e skeleton sulla storica pista olimpica Eugenio Monti. Lo Stadio Olimpico del ghiaccio costruito per le Olimpiadi di Cortina del 1956 verrà rinnovato per le gare di curling. Anche Cortina avrà il suo Villaggio olimpico, nella frazione di Fiames. All’Arena di Verona la cerimonia di chiusura.

In Trentino-Alto Adige sci nordico e pattinaggio

Nelle valli trentine, a Baselga di Piné, Tesero e Predazzo, verranno organizzate nell’ordine le gare di pattinaggio di velocità, sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. A Baselga di Piné l’Ice Rink, impianto principale in Italia del pattinaggio di velocità, verrà dotato di una copertura (ora è all’aperto) e di circa 5.000 posti a sedere. Anterselva, sede dei Mondiali 2020, sarà invece la casa del biathlon.