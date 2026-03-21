Atletica, Battocletti oro mondiale nei 3000 metri indoor

Nadia Battocletti è la nuova campionessa mondiale indoor dei 3000 metri. L'azzurra a Torun in Polonia ha vinto in 8'57"64 precedendo la statunitense Emily Mackay (8'58"12) e l'australiana Jessica Hull (8'58"18). L'oro di Battocletti è la seconda medaglia per l'Italia alla kermesse iridata nella località polacca dopo l'oro di ieri di Andy Diaz nel salto triplo. Nadia Battocletti, tornata dopo due anni alle gare al coperto, con una prestazione come sempre perfetta sia sotto l'aspetto tecnico che tattico, ha centrato il suo primo titolo mondiale della carriera. Dopo un avvio di gara decisamente lento, la gara è stata caratterizzata dalla caduta che ha coinvolto la campionessa in carica, etiope Freweyni Hailu. Il crono di Nadia, 8'57"64, è il più lento degli ultimi 22 anni. L'ultima europea a vincere i 3000 metri ai Mondiali al coperto era stata nel 2001 a Lisbona la russa Olga Yegorova. Successivamente solo atlete di Etiopia, Kenya e Stati Uniti. Nelle 21 edizioni della rassegna iridata solo due italiane si sono laureate campionesse del mondo, nel 1985 la marciatrice Giuliana Salce nei 3 chilometri di marcia e Fiona May nel salto in lungo a Parigi 1997. A livello mondiale Battocletti, 25enne mezzofondista trentina di Cavareno, nel settembre scorso, alla kermesse all'aperto a Tokyo, aveva conquistato l'argento nei 10.000 metri e il bronzo nei 5000, dopo il bronzo nella distanza più lunga alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nadia, allenata dal padre Giuliano, ex mezzofondista azzurro, detiene il record europeo dei 5 chilometri su strada (14'32) e altri sei record italiani, dai 1500 indoor ai 10.000 metri su pista e su strada.