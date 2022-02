Amadeus sul palco della terza serata del Festival di Sanremo

Sanremo e Quirinale: i due luoghi più presenti in questi giorni su tv e giornali vengono idealmente unificati sul palco dell’Ariston. Amadeus ha aperto la terza serata del Festival con un omaggio al Presidente della Repubblica rieletto Sergio Mattarella. Il conduttore e direttore artistico del Festival esprime «gratitudine e affetto» per il Capo dello Stato, quale «punto di riferimento, anche nel suo discorso di insediamento pronunciato in Parlamento» in cui ha sottolineato anche «l’importanza della cultura e dell’arte, del teatro, del cinema e della musica». E, a proposito di musica, Sanremo 2022 tributa anche un omaggio musicale al presidente Mattarella, il cui nome viene applaudito dal pubblico dell’Ariston, dedicandogli uno dei brani più iconici interpretati da Mina e ora suonato dall’orchestra: Grande grande grande. «Lei nel 1978 alla Bussola di Viareggio con sua moglie e suo fratello Piersanti era tra i fortunati dell’ultimo leggendario concerto di Mina. E allora ecco Grande grande grande che è quello che pensiamo di lei».

Un momento istituzionale che in qualche modo si riaggancia al momento "impegnato" della serata con il monologo di Roberto Saviano che ha ricordato Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio dove morirono i due giudici e le loro scorte nel 1992. Standing ovation dell’Ariston alla loro memoria. «Delegittimati per coprirli di fango, ma il fango non è riuscito a sporcare il loro esempio» così denuncia Saviano, sottolineando che «il coraggio è sempre una scelta» mentre «il silenzio favorisce la mafia e lascia da solo chi la combatte». Avverte lo scrittore, autore di Gomorra: «Ogni volta che la società civile e la politica non si occupano di mafia creano un silenzio che finisce per favorire le mafie e ostacolare chi le contrasta», accusa. Saviano ha anche ricordato Rita Atria, la giovane collaboratrice di giustizia uccisasi a 17 anni, una settimana dopo la strage di Via D’Amelio. «La neutralità non garantisce la sicurezza, perchè significa rinunciare alla nostra libertà e alla ricerca della nostra felicità». «Se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo», ha concluso.

Mentre scorre la gara dei 25 artisti votati da Televoto e Giuria Demoscopica, punteggiata dai simpatici siparietti della "signora" della serata Drusilla Foer, l’alter ego dell’attore Gianluca Gori, per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, una canzone viene presentata da una donna in divisa. È successo con la canzone di Emma quando Amadeus ha chiesto al Martina Pigliapoco – la carabiniera diventata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per aver salvato una donna dal suicidio nell'ottobre scorso - di prendere il suo posto nel lancio del brano. La carabiniera aveva appena raccontato come, facendo leva sul bisogno dei figli di non rimanere senza mamma, aveva convinto la donna, in una conversazione durata oltre 3 ore, a desistere dal gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo, in Veneto.