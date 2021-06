Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta

La Rai pensa al futuro, ma fa anche i conti con le lezioni apprese in quasi un anno e mezzo di pandemia. Ed è inevitabile che la presentazione del palinsesti 2021/2022 sia anche l’occasione per fare il punto sulle rapide trasformazioni in atto nella fruizione dei media. Da una parte intrattenimento azzoppato senza pubblico e con pochi ospiti, ma dall’altra incremento delle proposte culturali, specialmente nei confronti della scuola, e un vero boom dell’informazione e della multimedialità. Come ha detto il presidente della Rai Marcello Foa, la Rai «in un momento così complicato non ha mai rinunciato a proporre la conoscenza del mondo e il contatto sociale. Mi auguro che questa programmazione rappresenti un ritorno a un periodo di crescita, di spensieratezza e di fiducia nel futuro». Intanto il servizio pubblico sta vivendo un momento di rinnovato orgoglio nazionale, grazie ai successi degli Azzurri agli Europei di calcio e al ritorno in Italia dopo 31 anni dell’Eurovision Song Contest grazie alla vittoria dei Maneskin. «Ci stiamo già lavorando, ma non è ancora stata scelta la città in cui si svolgerà» ha spiegato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che non scioglie neanche il nodo del prossimo Festival di Sanremo: «Non è ancora stata decisa conduzione e direzione artistica. Amadeus? Ci sono stati contatti». Intanto ecco le principali novità in arrivo.



Fiction: la vita di Carla Fracci e l'addio di Terence Hill a Don Matteo





Rai Fiction, la fabbrica delle storie, non ha mai chiuso e la direttrice Maria Pia Ammirati è fiduciosa nella ripartenza «perché noi guardiamo il vero». Ed ecco così arrivare in autunno su Rai 1 Un professore con Alessandro Gassmann sul mondo della scuola, regia di Alessandro D’Alatri; Cuori, otto serate con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, storia anni 60 di un pioniere della cardiochirurgia italiana e di una specialista che torna dall’America e deve lottare con gli stereotipi del maschile; Non mi lasciare, con Vittoria Puccini sul damma della pedofilia ambientato a Venezia. E poi i film tv biografici: Carla, sulla vita di Carla Fracci interpretata da Alessandra Mastronardi, Romanzo radicale<+TONDO50>, sull’esperienza umana e politica di Marco Pannella, Le montagne del cuore con Alessio Boni e Nicole Grimaudo sull’amore tra lo scalatore Walter Bonatti e Rossana Podestà. Un’altra commedia di Eduardo De Filippo, Non ti pago, ancora una volta con Sergio Castellitto. Su Rai 2 l’atteso ritorno del Commissario Coliandro e della serie a sfondo sociale Mare fuori. Nella primavera 2022 su Rai 1 arriva la seconda attesissima stagione di Doc, nelle tue mani e coproduzioni internazionali come Il giro del mondo in 80 giorni con Giovanni Scifoni e Sopravvissuti con Lino Guanciale. Arriva la terza serie de L’amica geniale con la regia di Daniele Luchetti, mentre Marco Bellocchio in Esterno notte racconta i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro attraverso diversi punti di vista. Terence Hill dà l’addio alla tonaca in Don Matteo 13 (pare che a sostituirlo sarà Raoul Bova), mentre tornano Makari con Claudio Gioè e Mina Settembre con Serena Rossi.

Cultura e Rai Ragazzi: le lezioni di Muti e spazio alla scienza

Sarà un autunno grandissima musica con l’Orchestra sinfonica della Rai, mentre Riccardo Muti proporrà in esclusiva le sue lezioni di orchestra. Su Rai Storia proseguirà l’avventura di Maestri in collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione, oltre alle lezioni di Alessandro Barbero e Paolo Mieli. Il martedì sera sarà tutto dedicato alle donne, con un nuovo programma di Stefania Battistini Soffitto di cristallo. Rai Scuola continuerà con la didattica digitale e la divulgazione scientifica. Ricca l’offerta delineata dal direttore Luca Milano su Rai Yo Yo e Rai Gulp, con programmi che spingano i ragazzi «alla fiducia in se stessi e alla coesione sociale». Fra le tante proposte di intrattenimento intelligente ancora programmi in inglese e nella lingua dei segni, e temi come la ricerca, lo spazio e la scienza. Nuove puntate anche per Oreste che storia con Oreste Castagna.

Informazione: spazio al sociale su Rai 3

Come ha spiegato il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, per la nuova stagione, oltre alle conferme di Report e Che tempo che fa, Agorà verrà allungata di mezz’ora e Mi manda Raitre andrà in onda sabato e domenica con Federico Ruffo. La domenica dalle 13.00 un nuovo appuntamento realizzato insieme a Rai per il Sociale, uno spazio dedicato ai temi del terzo settore con Lidia Galeazzo che darà voce alle tante associazioni e alle storie che spesso non trovano spazi adeguati. Alle 16.30 Rai3 propone un nuovo appuntamento di approfondimento: Corrado Augias e Giorgio Zanchini presentano Cronache. Lo specchio della settimana,mentre a fine dicembre Lucia Annunziata e Paolo Mieli ci guidano a Monte Calvario, seconde serate per avvicinarsi alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica.



Intrattenimento, confermati Conti, Carlucci e Venier. Bolle slitta a febbraio​





Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta conferma i sui campioni, Milly Carlucci con Ballando con le stelle e Carlo Conti con Tale e quale show, confermato The Voice Senior. Sbarca intanto nella prima serata del sabato di Rai 1 Alessando Cattelan, da tempo candidato alla conduzione di Sanremo, con Da grande, show per raccontare i quarantenni. Confermata Mara Venier a Domenica in, mentre ad Amadeus vengono affidati Affari tuoi family e a ottobre due serate dall’Arena di Verona sulla musica anni 60/70/80. In prima serata tornerà la divulgazione di Alberto Angela che il 25 dicembre presenterà la serata evento Stanotte a Napoli. Ad Angela spetterà anche aprire l’anno, il primo gennaio, con l’avvio della nuova serie di Meraviglie, viaggio nelle bellezze italiane. Mentre lo show di Roberto Bolle Danza con me viene fatto slittare a dopo Sanremo, che si terrà agli inizi di febbraio.