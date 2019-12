Il giornalista Duilio Gianmaria sbarca in prima serata su Rai 2 con tre speciali di "Petrolio"

Proprio domenica scorsa, la prima di Avvento, mentre il mondo si lasciava contagiare dalla "febbre" del Black Friday, Papa Francesco invitava a non cedere al "virus" del consumismo. «Il consumismo è un virus che intacca la fede alla radice - avverte il Pontefice - perché ti fa credere che la vita dipenda solo da quello che hai e così ti dimentichi di Dio»

Consumismo che, grazie all'esplosione anche in Italia della febbre degli acquisti online, ormai pare senza freni. Per questo è particolarmente centrato il tema con cui Petrolio, il programma del giornalista Duilio Gianmaria, debutta in prima serata sulla seconda rete. Si intitolerà “Il mondo (segreto) di Amazon” il primo appuntamento dei tre in prime time di “Petrolio” in onda su Rai2 alle 21.20 a partire dal 6 dicembre.



Dal Black Friday al Natale: gli acquisti online sono diventati realtà. Gli italiani hanno già speso 2 miliardi di euro solo nello scorso week end. L'impatto sul nostro stile di vita, le nostre città, il modo stesso di consumare è immenso. Il gigante del settore è Amazon, il negozio più grande del mondo, inventato da Jeff Bezos esattamente 25 anni fa. Amazon ha creato un mondo nuovo in cui si acquista in modo sempre più rapido.

«Se non un virus indubbiamente si tratta di una malattia sistemica. Noi abbiamo scelto di lanciare questa puntata poco prima di Natale non a caso - racconta Duilio Gianmaria - La vocazione del dono, insita nella storia di San Nicola diventato poi Santa Claus, ovvero il simbolo di una voglia di essere generosi e occuparsi degli altri è stata dirottata in un sentimento egoistico e parossistico. Siamo tutti dentro questa nuova opportunità dello shopping online che ha esasperato l’isolamento davanti allo schermo. L’algoritmo è predittivo e sa cosa hai comprato, cosa hai guardato o condiviso e poi lo analizza con te. Occorre da parte degli utenti di una grande capacità di destrutturazione di questo meccanismo, altrimenti se ne avranno solo disastri. Noi cerchiamo di non essere ideologici, non diciamo che è il male assoluto, ma bensì un fenomeno rivoluzionario cui occorre applicare notevoli capacità interpretative. Mentre invece la politica è stata molto distratta»



La folla si accalca i un negozio durante il "Black Friday"

Ma come funziona davvero Amazon? Duilio Giammaria è andato a Seattle nel cuore di Amazon, là dove tutto è iniziato. Un reportage esclusivo in cui per la prima volta le telecamere della televisione italiana sono entrate nel quartier generale e nell’immenso magazzino logistico di Seattle, in cui uomini e robot lavorano fianco a fianco. Cosa c’è dietro le centinaia di centri di distribuzione, 650mila dipendenti, milioni di prodotti online, miliardi di pacchi spediti ogni anno? Amazon oggi è l'impresa più grande del mondo con 800 miliardi di dollari di valore, investiti in un business che va ben oltre l’e-commerce: dalla fiction all'intelligenza artificiale, server che custodiscono miliardi di dati sensibili, perfino una navicella spaziale per tornare sulla Luna. Petrolio affronta tutti i nodi "nascosti" dietro la vetrina virtuale di Amazon: dalla robotica agli algoritmi, dall’uso dei dati, alle condizioni di lavoro, dall’impatto ambientale alle trasformazioni in atto nelle nostre città fino alla grande questione delle tasse. Tra gli ospiti: Tommaso Valletti, economista e docente all’Imperial College di Londra, Francesca Bria, consulente per le Nazioni Unite sull’innovazione digitale, Alberto Forchielli imprenditore, Stefano Mannoni, docente universitario.

Il passaggio di Petrolio dalla seconda serata di Rai 1 alla prima serata di Rai 2 ha lo scopo di riportare la seconda rete sulla via dell'informazione. A questa prima puntata, ne seguiranno altre due, per poi proseguire da febbraio con altre 13 prime serate su Rai 2.

Le prossime due puntate di dicembre saranno dedicate alla scienza e alla natura. Il 12 dicembre si parlerà delle ultimissime novità della ricerca scientifica sul Dna con un ampio reportage fra i giovani ricercatori del Bambin Gesù di Roma. «Scoperte che aprono prospettive sulla cura delle malattie, ma anche enormi questioni etiche» aggiunge il giornalista. La puntata del 20 dicembre invece parlerà del lupo, che è tornato a popolare le nostre montagne, fra effetti positivi sull'ecostistema e la difficile convivenza con le le popolazioni alpine.