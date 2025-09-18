Vita degli internati militari italiani nei capi tedeschi - archivio Anrp

Un ribelle per amore dell’Italia contro ogni negazione della libertà, della giustizia e della dignità della persona umana. Un “no” al nazifascismo che per il tenente degli alpini Giuseppe Lazzati, classe 1909, significò cattura, sofferenza, deportazione e internamento nei campi di prigionia tedeschi. L’ancora della fede e il coraggio delle idee, però, accompagnarono sempre il futuro rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Una scelta compiuta a 34 anni, dopo l’annuncio dell’armistizio l’8 settembre 1943, nella caserma di Merano quando adunati ufficiali e soldati venne chiesto di prendere una decisione: restare fedeli all’Esercito e al giuramento di fedeltà prestato oppure passare dall’altra parte aderendo alla Repubblica sociale italiana. Lazzati prese la via più difficile e rischiosa ed insieme ad altri 650mila italiani disse un “no” che valeva un’azione di resistenza senz’armi che avrebbe segnato per sempre la sua vita fino al rientro a Milano il 31 agosto 1945. Nella fortezza polacca di Deblin-Irena, a circa 70 chilometri a nord-ovest di Lublino, il presidente dell’Azione cattolica ambrosiana subì soprusi, angherie e pesanti privazioni.

Anni difficili che vengono ripercorsi nel volume di Marilena Dorini Giuseppe Lazzati: gli anni del lager (19431945, edito da Ave nel 1989), dal quale emerge il rapporto di Lazzati con Dio e la forza della preghiera come antidoto ai suoi aguzzini. C’è però una testimonianza inedita tra le pieghe ingiallite della storia “scovata” durante le quotidiane ricerche compiute dall’Anrp, l’Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall’internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari: «Sulla dimensione religiosa c’è una toccante rivelazione orale di Enrico Zampetti, reduce della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù, sul suo rapporto con Giuseppe Lazzati che non è inserita nei suoi scritti» rivela lo storico Luciano Zani, vice presidente dell’Anrp. Il 4 giugno 1944, nell’Oflag di Oberlangen, Zampetti riflette sulla sua scelta del no alla Rsi e al lavoro, sul suo fisico debilitato dalle sofferenze, sentendo il «bisogno di qualcuno che mi dicesse che non ero soltanto un esaltato, ma che valeva la pena di continuare. Così decisi di aprirmi a Lazzati». « Non era nella cerchia dei suoi intimi, ma era stato colpito dalle sue lezioni – riflette Zani -. Lo trova in baracca, con le braccia incrociate sul petto e gli occhi chiusi. Lo avvertono che aveva con sé l’ostia consacrata per la funzione della sera».

Zampetti prova «lo sconcerto per l’esperienza del sacro », spiega lo storico «un non prete che col suo corpo protegge il corpo di Gesù. Invece di pregare con lui, Zampetti scappa via, ma più tardi, inginocchiato nell’ora di adorazione di quella stessa ostia, percepisce la risposta di Lazzati al suo interrogativo e scrive nel suo diario: quando mi rialzo, il problema del fisico è ormai superato. Mai come ora la via è apparsa chiara!». Zampetti, sottolinea lo storico e membro del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri «non racconterà l’episodio a nessuno, neppure a Lazzati », per non “profanare” un’esperienza tanto intima. In una lettera a Armando Oberti, del 20 maggio 1987, chiarirà meglio il senso di quella sorta di rivelazione: l’esperienza del lager è servita a Lazzati «per approfondire – al di là della speranza – non il sogno della “Città del sole” che era l’unica evasione possibile dal filo spinato, ma il disegno concreto di una “città dell’uomo a misura di uomo. E gli uomini, amici o nemici non fa differenza, erano gli stessi che stava personalmente sperimentando nella degradazione del Lager”. E aggiunge: « Nel compagno di prigionia in raccoglimento sul giaciglio della baracca di Oberlangen, con l’ostia consacrata sul petto, io non avevo saputo vedere che un mistico a colloquio con Dio per la elevazione della propria anima. Mentre a quel colloquio egli aveva convocato tutte le anime – presenti e future – dei cittadini del suo regno! ». Soltanto il 3 luglio 1987, Enrico Zampetti racconterà con il titolo Giuseppe Lazzati: l’esperienza del sacro nel lager l’episodio di 43 anni prima con parole simili a quelle della lettera a Oberti. « Aggiunge che il giorno dopo finirà un incubo, con la notizia della liberazione di Roma, e ne comincerà un altro, con la sua inclusione nella lista dei 200 inviati al lavoro coatto» conclude Zani che il 19 settembre terrà una relazione sull’universo degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi al Quirinale dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in mattinata i rappresenti dell’Anrp, dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) e dell’Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti (Anei) alla vigilia del 20 settembre, data indicata da una legge dello Stato in cui celebrare ogni anno la Giornata nazionale degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi.

Tra i testimoni ancora in vita ci saranno il carabiniere Abramo Rossi, classe 1924, sottotenente “a titolo onorifico”, che ha vissuto in prima persona la deportazione dei carabinieri di Roma del 7 ottobre 1943. Faceva parte dei circa 2500 carabinieri imprigionati dalle truppe tedesche nei lager nazisti. Si era arruolato a 19 anni ed era arrivato a Roma l’11 marzo 1943. Poi la caduta del fascismo il 25 luglio dello stesso anno fece precipitare la situazione. Dopo l’armistizio, i tedeschi sentendosi traditi cominciarono l’occupazione del territorio italiano e l’internamento dei militari come Giuseppe Lazzati che con il suo “no” al collaborazionismo con gli ex alleati, di fatto, “acquistò” un biglietto per l’inferno dei lager. La forza del Vangelo e della fede diede all’ufficiale degli alpini la spinta a scalare una roccia più grande: quella della sofferenza, unica via per arrivare a Dio caricando sul suo zaino quella speranza di vita oltre la prigionia assaporata da Enrico Zampetti e da tutti i compagni di internamento: conservare l’ostia consacrata durante la Messa mattutina per l’ora d’adorazione alla sera, la promozione e la guida di “Gruppi del Vangelo” e le conferenze su temi religiosi aiutò credenti e non credenti a resistere. Come Zampetti, sottotenente dei bersaglieri, che visse il dramma della Divisione “Acqui” a Cefalonia e Corfù. Anche Spartaco Lemmetti, prigioniero della Wehrmacht nell’isola di Zante in Grecia con il grado di tenente topografo aggregato alla Divisione “Piemonte”, annoterà sulla sua agenda di aver conosciuto personalmente Lazzati il 30 gennaio 1944 proprio nel campo di prigionia tedesco polacco alla fine di una conferenza dedicata al concetto di “Patria” e sulle “prove” causate dalla deportazione in qualità di Imi. Era alla “porta stretta” del passo biblico di Luca e Matteo che faceva riferimento Lazzati, sottolineando l’importanza della scelta personale, dell’impegno e della coerenza nella vita di fede, invitando a seguire una via che richiede sacrificio e obbedienza per giungere ad un’unica meta: la libertà vera.