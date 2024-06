Noam Chomsky nel 2015 - WikiCommons

Linguista, filosofo, docente, analista e attivista politico, tutto questo è stato Noam Chomsky, scomparso oggi a 95 anni in un ospedale di San Paolo in Brasile. È difficile trovare una figura simile nel panorama culturale del secondo Novecento e nei primi decenni di quello successivo. Pur essendo stato uno degli innovatori della linguistica moderna, in quanto ideatore di un nuovo modello di comprensione del linguaggio, egli è noto al largo pubblico per le sue battaglie, condotte fin dagli anni Sessanta, in difesa dei diritti civili e contro la guerra americana in Vietnam e le guerre successive, fino allo scontro tra Russia e Ucraina, invocando le responsabilità degli intellettuali e denunciando le manovre della politica estera statunitense. Eppure non sarà per il suo engagement che passerà alla fama. Il filosofo e linguista sarà ricordato nei manuali di storia del pensiero per aver segnato una svolta in tutti gli ambiti delle scienze del linguaggio, dalla grammatica alla psicolinguistica, dalla filosofia del linguaggio alle metodologie per l’insegnamento delle lingue. Noam Chomsky era nato il 7 dicembre 1928, e per quasi mezzo secolo si è dedicato all’insegnamento della linguistica al celebrato Massachusetts Institute of Technology di Boston.

Cresciuto in una famiglia della media borghesia ebraica e formatosi in linguistica, filosofia e matematica all’Università della Pennsylvania, sotto la guida del professor Zellig Harris, ben presto matura il disaccordo con il comportamentismo e con le teorie linguistiche che consideravano la mente umana alla stregua di una tabula rasa, reputando insufficiente il meccanismo stimolo-risposta per dare conto dell’apprendimento e dello sviluppo del linguaggio umano. Per Chomsky le leggi del linguaggio sono innate, albergano nella mente di tutti gli esseri umani e sono influenzate solo dalle strutture sintattiche presenti in ciascun individuo. A questa impostazione, comincia a lavorare fin dalla sua tesi di laurea le cui idee, nel 1957, confluirono, approfondite, in uno dei libri più noti della storia della linguistica, Le strutture della sintassi. In queste pagine espone l’idea di grammatica universale e generativa, che sarebbe sottesa a ogni linguaggio storico-naturale. Da allora la variabilità delle lingue è interpretata da Chomsky come un’espressione linguistica indipendente dai diversi stimoli provenienti dall’esterno o dai sistemi di apprendimento messi in atto nelle diverse cultura. La facoltà del linguaggio sarebbe generata da un insieme di regole e principi che stanno alla base dei processi di produzione e comprensione linguistica, e che sono innati in ogni uomo. Da qui nascerebbe quello che lo studioso americano chiama il “problema di Platone” e cresce l’attenzione per quella che definisce Linguistica cartesiana. Si tratta solo del primo passo di una lunga serie di affinamenti della teoria a cui non smette mai di lavorare, anche sulla scia delle critiche che col tempo e da diverse prospettive gli venivano mosse. Si arriverà così al 1995, quando Chomsky propone il programma minimalista, che succede alla teoria standard estesa degli anni Settanta e alla teoria dei principi e parametri sviluppata negli anni Ottanta. Cambiano le formalizzazioni delle ipotesi ma non il problema a cui, il filosofo e linguista, tenta di fornire una soluzione.

Quando ne elabora i principi, con grammatica generativa Chomsky non intende né una grammatica normativa, che presenta l’insieme delle regole necessarie per parlare correttamente, né una grammatica descrittiva che descrive, per l’appunto, l’aspetto del linguaggio. Essa pretende di essere una teoria della facoltà del linguaggio specifica della specie umana. Secondo Chomsky, la facoltà del linguaggio è un dispositivo che permette di combinare i suoni per creare un significato. Una delle sue principali proprietà consente di utilizzare solo pochi suoni dalla cui combinazione, però, si genera un numero infinito di frasi significative. La facoltà di linguaggio è quindi un processo capace di generare da un numero finito di elementi un numero infinito di frasi, che sono l’esito della generatività della grammatica proposta da Chmosky. Da queste conclusioni derivano delle conseguenze anche a livello di apprendimento della lingua, che nasce da una competenza presente i tutti gli uomini, fin da bambini. Tale competenza non è legata tanto alla capacità di produzione linguistica ma dal disporre dei processi che la generano. “Per imparare una lingua, il bambino deve dunque avere un metodo per inventare una grammatica appropriata, avendo a disposizione i dati linguistici primari - precisa Chomsky in Aspetti della teoria della sintassi del 1965 -. Come precondizione per l’apprendimento linguistico, egli deve possedere anzitutto una teoria linguistica che specifichi la forma della grammatica di una lingua umana possibile e, in secondo luogo, una strategia per scegliere una grammatica di forma appropriata e compatibile con i dati linguistici primari”.

Ogni bambino, appena nato e, salvo delle eccezioni, entro pochi anni, è in grado, pertanto, di apprendere la lingua del suo ambiente, qualunque esso sia, indipendentemente dal fatto che sia o meno quella dei genitori biologici. A essere innata in tutti gli umani, non è la conoscenza di una lingua particolare, ma la grammatica, vale a dire un sistema di regole organizzate secondo dei principi fissi, che costituiscono l’architettura universale di tutte le lingue e costituiscono le condizioni prime del loro funzionamento. Sono queste a rendere possibile la capacità di apprendere qualsiasi lingua umana e soprattutto la capacità di comprendere e costruire frasi che non erano mai state sentite.

Sta qui il nucleo della grammatica universale, che, come ammonisce lo stesso Chomsky in un editoriale apparso nel marzo del 2023 sul New York Times scritto insieme a Ian Roberts e Jeffrey Watumull, contraddistinguerebbe l’uomo dai sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT, “un goffo motore statistico per individuare la presenza di pattern che, filtrando centinaia di terabyte di dati, produce la risposta conversazionale più probabile o la soluzione più probabile a una domanda”.