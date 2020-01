Il filosofo britannico Roger Scruton - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Domenica è morto, a causa di un tumore, Roger Scruton, definito dal New Yorker "il filosofo più influente al mondo". Aveva 75 anni. L'intellettuale britannico, nato nel 1944, era una delle figure di spicco della linea conservatrice, maturata dopo l'esperienza del maggio 68 francese, inteso in senso anticonvenzionale e contro il mainstream culturale. Ma Scruton, autore di una cinquantina di libri su filosofia, arte, musica, politica, letteratura, cultura, sessualità, e religione, è stato una figura poliedrica: curatore, editore, avvocato, giornalista, romanziere e persino compositore (ha scritto infatti due opere liriche). Professore nel Regno Unito e negli Stati Uniti, inoltre, è stato attivista anti-totalitario nell’Europa dell’Est durante la Cortina di ferro, dove ha contribuito a creare network accademici segreti ragione per cui fu insignito della Medaglia al Merito della Repubblica Ceca dal Presidente Václav Havel nel 1998.

Scruton concepiva il conservatorismo non come una difesa a oltranza del passato ma come consapevolezza che solo muovendo dalla tradizione come riserva di cultura e sapienza, si possono assumere positivamente le novità che contrassegnano lo svolgersi del tempo. Allo stesso modo il tema identitario, fondato sul cristianesimo ma anche sui concetti di famiglia e di nazione, era declinato nella chiave del dialogo e contro lo sguardo di sospetto che l'Occidente ha maturato verso il proprio passato.

Scruton, abile polemista, nel mondo anglosassone era figura molto nota anche per l'abilità nell'uso dei mezzi di comunicazione di massa, intervenendo sui temi di attualità in tv, sui giornali e sul suo sito, molto seguito.