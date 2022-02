Jovanotti e Morandi ieri sera sul palco dell'Ariston

Gianni Morandi pensa positivo e scala la classifica di Sanremo. Insieme a Jovanotti con il loro medley di loro grandi successi hanno vinto la serata di Sanremo dedicata alle cover. Secondo il giudizio delle tre giurie (sala stampa, televoto e demoscopica), al secondo posto ci sono Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza. In terza posizione Elisa con What a Feeling.

Una rimonta dell’eterno ragazzo cui ha dato manforte Lorenzo Jovanotti che per lui ha firmato il brano in gara Apri tutte le porte. Questa sera la sfida della finalissima che vede proprio loro tre giocarsi la vittoria





In una serata divertente in cui i 25 Big in gara hano rivisitato i grandi successi dagli anni 60 agli anni 90, dandone spesso una versione originale e fuori dagli schemi, come La Rappresentante di Lista e Emma con Francesca Michielin, ci sono stati anche momenti di riflessione toccanti.

Come quando Jovanotti, a sorpresa ha recitato sul palco dell’Ariston la poesia Bello Mondo di Mariangela Gualtieri. «In quest’ora della sera/ da questo punto del mondo/ Ringraziare desidero il divino/ labirinto delle cause e degli effetti/ per la diversità delle creature/ che compongono questo universo singolare...». «La poesia mi ha aiutato in questi due anni», ha spiegato il cantante, «la poesia ti lascia davanti un abisso, tu sei lì in mezzo e riesci a non sentirti solo perchè ti rendi conto ch, nell'arco del tempo, la poesia ti ha parlato di cose che tu neanche sapevi, risponde a domande che manco ti eri fatto, è una compagnia importante la poesia».

Delicato e significativo il momento in cui l’attrice Maria Chiara Giannetta, ha spiegato come si è preparata al grande successo della fiction di Rai 1 Blanca, in cui interpreta una detective cieca. Accanto a lei quattro persone non vedenti che sono stati i suoi istruttori. «Quando è iniziata questa avventura, cinque persone sono state i miei guardiani, parola che vuol dire custodire, sorvegliare, eppure i miei guardiani erano ciechi», spiega Giannetta, presentando Michela, che le aveva inviato dei video che la mostravano mentre eseguiva le attività quotidiane, come preparare il caffè. «Michela vive con un tempo dettato solo da lei: non corre, non ha fretta e ho scoperto grazie a lei che quando voglio mi posso fermare». Poi ci sono «Marco e Sara, conosciuta in un teatro di posa, luoghi pieni di posti assurdi dove si muovevano con attenzione e calma e non avevano difficoltà a chiedere di aiutarli», racconta l'attrice, «e ho pensato a quante volte per orgoglio o non apparire debole ho chiesto aiuto». E Maria, «che odiava che le dicessero quello che non potesse fare» e «un giorno prese un treno per Roma senza nemmeno il bastone e trovò l'amore in un call center». E infine Veronica, la campionessa nazionale di scherma per non vedenti, che non ha potuto presenziare e, spiega Giannetta, «mi ha insegnato molto sul mondo dei cani da guida».

«Blanca è tutti loro, è bello andare oltre ciò che si vede, quello che non conosco mi dà una ricchezza infinita che mi rende umana», conclude Giannetta. Michela, da parte sua, ringrazia l’attrice per aver «interpretato in maniera reale e sentita il personaggio di Blanca e Mamma Rai per aver dato voce a tutti noi». «E non perdiamoci di vista!», aggiunge.



La classifica generale

La serata delle cover di Sanremo 2022 modifica ma non stravolge la classifica del Festival. In testa rimane il duo formato da Mahmood e Blanco; ma al secondo posto sale Gianni Morandi, scalando la classifica; mentre il terzo gradino del podio è occupato da Elisa.

Queste in ordine le altre posizioni, dalla quarta all'ultima: Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achille Lauro, Matteo Romano, Danger D'Amico, Aka7even, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.