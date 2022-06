L'ad Mediaset "Pier Silvio Berlusconi

«Sono stati due anni tostissimi, fra pandemia e guerra, ma questa è una ripartenza: abbiamo tagliato i costi, ma non l’occupazione. Abbiamo fatto più prodotto e abbiamo rischiato molto di più. E i risultati di ascolto e di raccolta pubblicitaria ci premiano». Così Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, torna dopo tre anni a raccontare in presenza alla stampa dagli studi di Cologno Monzese i palinsesti autunnali e anche primaverili dell’azienda del biscione. Snocciolando soprattutto numeri (più 15% sugli ascolti totali, ovvero comprensivi di tv e piattaforme, più 2,2% di share nel campione d’ascolto più largo, e una netta prevalenza rispetto alla Rai sul pubblico più giovane, primo fra i grandi broadcaster europei per share, 34,7%, e per programmi autoprodotti.), Berlusconi afferma di proporre una tv sempre più crossmediale ma che ha «nella tv generalista il suo core business, che anzi aumenterà di valore negli anni a confronto con la frammentazione di internet».

​Maria De Filippi dominatrice del sabato sera

Ma proprio perché i ricavi pubblicitari e gli ascolti sono andati bene, Mediaset dal suo punto di vista commerciale non ha intenzione di cambiare quasi nulla nella sua formula che vede ormai, ahinoi, affermarsi il reality perenne: Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi cui si aggiungerà il ritorno de La Talpa e Mia mamma e tuo papà, reality con dei genitori alla ricerca di una nuova storia d’amore, in cui si intromettono i loro figli teenager: uno show sulla carta giocoso, ma che potrebbe fare discutere data la delicatezza del tema, anche in termini di tutela dei minori. Inoltre confermata la potenza di fuoco dei programmi di Maria De Filippi e i grandi classici come Striscia la notizia (aprirà la stagione la coppia Argentero-Siani). Tanto intrattenimento, quindi (in arrivo su Canale 5 in prima serata Talentissimo un programma con i bambini condotto da Piero Chiambretti che tenerà di capire il loro punto di vista, una serata evento con Orietta Berti mentre Le Iene su Italia 1 diventano appuntamento fisso il martedì da ottobre alla primavera), la conferma di Rete 4 come tv dell’informazione, oltre all’arrivo di nuove fiction, Il patriarca con Claudio Amendola, La ragazza di Corleone, Anima gemella con Daniele Liotti e una serie su Brigitte Bardot.

Canale 5, ​Cesare Bocci a Natale con "La grande bellezza" a Gerusalemme

Ma, scartabellando qua e la, appaiono diverse proposte culturalmente interessanti, che solitamente passano sotto silenzio ma che vale la pena di sottolineare. Torna quindi su Canale 5 la serie La grande bellezza, condotta da Cesare Bocci, che per Natale ci porterà a scoprire la storia e la spiritualità di Gerusalemme. Il meglio dei documentari della Bbc arriva su Rete 4, oltre ché sul canale tematico Focus. Sta già accadendo in questi giorni con la serie sugli animali Dinasties II su Rete 4, mentre a settembre arriverà Il grande dizionario degli animali su Focus. Su Rete 4 sempre targato Bbc a dicembre arriverà Frozen Planet II e in primavera Planeth earth III. Su Italia 1 confermato Freedom di Roberto Giacobbo che ama mescolare le carte tra storia, archeologia e mistery.

La rete tematica Focus, invece, confermano i vertici Mediaset, «oltre ad acquisire, si sta impegnando molto nella produzione scientifica made in Italy, raccontando con uno stile italiano i grandi eventi della scienza». Il 12 e 19 settembre in prima serata I mille volti di Siracusa Laura Pepe e Alessandro Vanoli tra arte e storia. Dal 13 ottobre Meraviglie geologiche d’Italia: Luigi Bignami in compagnia di geologi, speleologi e paleontologi farà conoscere la geologia di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia; dal 28 novembre in prima serata La medicina dei romani a cura di Laura Pepe e il 15 e 22 dicembre I mostri del cosmo, speciali a tema astronomia, di e con Luigi Bignami e l’astrofisico Gabriele Ghisellini, dedicati ai fenomeni celesti più potenti, lontani, estremi.

​Cinema, omaggi ai 100 anni di Vittorio Gassman e Luciano Salce

Grandi film sul canale tematico di cinema Iris, fra cui una serie dedicata a Martin Scorsese per i suoi 80 anni e una a Clint Eastwood. Cine34, in canale del grande cinema italiano propone il primo settembre Gassmann 100 giornata-omaggio per celebrare i 100 anni della nascita del Mattatore Vittorio Gassman, con uno speciale di Sanguinetii e otto titoli d’autore a partire da Il sorpasso. Tra settembre e ottobre Sanguineti cura pure un ciclo di film Tutto De Sica dedicato al grande Vittorio De Sica mentre dal 18 settembre rende omaggio ai 100 anni dalla nascita di Luciano Salce proponendo tre serate speciali.

​Comicità, un evento coi grandi attori di "Mai dire gol"

Un capitolo a parte va alla comicità, che ripartirà dai teatri con Zelig (3 /4 puntate su Canale 5) dagli Arcimboldi di Milano, un laboratorio per nuovi comici su con Italia 1 on stage, la ripresa di 11 spettacoli teatrali di comici come Pucci e Giacobazzi, Emigratis con Pio e Amedeo e un progetto in lavorazione per i 32anni di Mai dire gol: serata evento o 3 puntate speciali in prima serata su Canale 5 cercando di rimettere insieme i grandi comici lanciati dal programma con la Gialappa’s Band, fra cui ricordiamo Antonio Albanese, Aldo Giovanni e Giacomo, Luciana Littizzetto, Gene Gnocchi, Teo Teocoli, Claudio Bisio, il Mago Forest, Gioele Dix, Luca e Paolo, Ale e Franz, Paolo Hendel.