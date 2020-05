Gerry Scotti, artisti e dirigenti durante la presentazione dell'iniziativa "I love my radio"

COMMENTA E CONDIVIDI











Ripartire con lo stesso spirito rivoluzionario con cui nacquero nel 1975 le prime radio libere. Mostrano coesione in era di coronavirus le radio italiane che per la prima volta si uniscono per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico italiano e costruire un grande evento in comune per il 2020: I love my radio.

Hanno unito le forze tanto Radio Rai quanto le principali emittenti provate: - RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta

I direttori artistici delle emittenti radiofoniche hanno selezionato 45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 al 2019, fra cui gli ascoltatori potranno scegliere il proprio brano preferito: una platea di 45 milioni di utenti che potranno votare online, a partire dal 18 maggio fino al 31 luglio, su ilovemyradio.it e da cui si potrà accedere direttamente da tutti i siti delle radio unite. Per l’occasione verranno anche pubblicate, una a settimana, 10 cover delle 45 canzoni in concorso interpretate da grandi nomi della musica italiana a cominciare da Tiziano Ferro che duetterà con Massimo Ranieri su Perdere l’amore, Elisa che ha scelto Mare mare di Liuca Carboni e Biagio Antonacci canterà Centro di gravità permanente di Franco Battiato, Attese le cover degli altri artisti: J-Ax, Jovanotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Negramnaro, Eros Ramazzotti.

A ottobre, un grande evento siglerà la chiusura del progetto I Love my radio: uno speciale concerto in diretta multipiattaforma in radio, tv e streaming sui canali social di tutte le emittenti con gli artisti protagonisti che hanno aderito al progetto.

QUESTE LE 45 CANZONI DA VOTARE DAL 18 MAGGIO su www.ilovemyradio.it:

1975 CLAUDIO BAGLIONI - SABATO POMERIGGIO

1976 RICCARDO COCCIANTE - MARGHERITA

1977 UMBERTO TOZZI - TI AMO

1978 LUCIO BATTISTI - UNA DONNA PER AMICO

1979 VASCO ROSSI - ALBACHIARA

1980 GIANNI TOGNI - LUNA

1981 FRANCO BATTIATO - CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE

1982 LOREDANA BERTÈ - NON SONO UNA SIGNORA

1983 FRANCESCO DE GREGORI - LA DONNA CANNONE

1984 ANTONELLO VENDITTI - NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

1985 EROS RAMAZZOTTI - UNA STORIA IMPORTANTE

1986 LUCIO DALLA - CARUSO

1987 ZUCCHERO - SENZA UNA DONNA

1988 MASSIMO RANIERI - PERDERE L’AMORE

1989 RAF - TI PRETENDO

1990 POOH - UOMINI SOLI

1991 PINO DANIELE - QUANDO

1992 LUCA CARBONI - MARE MARE

1993 LAURA PAUSINI - LA SOLITUDINE

1994 883 - COME MAI

1995 LIGABUE - CERTE NOTTI

1996 ARTICOLO 31 - DOMANI

1997 NEK - LAURA NON C’È

1998 BIAGIO ANTONACCI - QUANTO TEMPO E ANCORA

1999 LUNA POP - 50 SPECIAL

2000 TIROMANCINO - DUE DESTINI

2001 ELISA - LUCE (TRAMONTI A NORD EST)

2002 DANIELE SILVESTRI - SALIRÒ

2003 GIORGIA - GOCCE DI MEMORIA

2004 TIZIANO FERRO - SERE NERE

2005 NEGRAMARO - ESTATE

2006 GIANNA NANNINI - SEI NELL’ANIMA

2007 FABRIZIO MORO - PENSA

2008 JOVANOTTI - A TE

2009 MALIKA AYANE - COME FOGLIE

2010 CREMONINI E JOVANOTTI - MONDO

2011 FABRI FIBRA - TRANNE TE

2012 ARISA - LA NOTTE

2013 MARCO MENGONI - L’ESSENZIALE

2014 FEDEZ FT FRANCESCA MICHIELIN - MAGNIFICO

2015 BABY K & GIUSY FERRERI - ROMA BANGKOK

2016 MAX GAZZÈ - TI SEMBRA NORMALE

2017 FRANCESCO GABBANI - OCCIDENTALI'S KARMA

2018 THEGIORNALISTI - QUESTA NOSTRA STUPIDA CANZONE D’AMORE

2019 MAHMOOD - SOLDI

I DATI DELLE RADIO IN CRESCITA

Durante il lockdown, la ricerca di GFK Eurisko ha confermato in continua crescita degli ascolti radiofonici: la durata della fruizione è aumentata del 33,5%. Sia come segno di affetto per i propri ascoltatori, ma anche come modo per affrontare la crisi del settore musicale, gli editori musicali proongono una sorta di grande gioco a tutti gli italiani, che più che nostalgia celebri un momento di unità nazionale e fra le generazioni.

«Insieme a mio fratello Virgilio Suraci, alla guida della nostra concessionaria pubblicitaria, e a tutta la squadra di RTL 102.5 siamo impegnati da più di trent’anni in una sfida che solo attraverso il mezzo radiofonico si poteva vincere: restituire alla musica italiana la sua importanza e il suo valore. Siamo quindi orgogliosi di condividere con tutte le altre emittenti un altro appassionante obiettivo» spiega Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5). Cui fa eco Linus (Direttore Editoriale Radio Gruppo GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay). «Faccio la radio dal 1976, e l’ho vista attraversare momenti di grande splendore e altri di altrettanta incertezza. Questa è la prima volta però che fra tutti noi si respira un’atmosfera di così grande unità. E’ proprio vero, le difficoltà sono una grande occasione. Spero che I Love My Radio sia solo l’inizio».

«Da quasi 100 anni, Rai Radio tiene compagnia a tutti gli italiani, interpretando il proprio ruolo di Servizio pubblico - commenta Roberto Sergio (Direttore Rai Radio) - . Un ruolo che ci impegniamo a portare avanti ogni giorno con l'obiettivo di “ascoltare” il Paese, cercando di portare a tutti, quando serve e dove serve: musica, intrattenimento e informazione. Siamo al servizio degli ascoltatori, soprattutto nei momenti più difficili, e oggi vogliamo esserlo spingendo per il rilancio del settore dello spettacolo e della musica».