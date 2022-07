Marcell Jacobs secondo al traguardo in batteria a Eugene dietro al giamaicano Seville - Epa/Erik S. Lesser

Marcel Jacobs si è qualifica per le semifinali dei 100 metri maschili nei Mondiali in corso a Eugene, in Oregon, ma con grande sofferenza. L'oro olimpico di Tokyo è arrivato secondo in batteria con il tempo di 10"04, dietro al jamaicano Seville che ha vinto in 9"93, e davanti al giapponese Sakai in10"12. Per l'azzurro il decimo tempo di un turno in cui hanno brillato gli statunitensi Fred Kerley (9''79) e Trayvon Bromell (9''89). L'atleta azzurro è apparso affaticato sul finale ed è stato lui stesso ad ammetterlo a fine gara ai microfoni di RaiSport: «Va male - ha detto - perché non sto benissimo. Passerò la nottata a fare fisioterapia con l'obiettivo di dare il massimo, ma la situazione non è ideale. I tempi di reazione sono ottimi, ma in gara soffro. Ho comunque deciso di esserci e di provarci e speriamo vada bene». Stanotte, alle 3 di mattina in Italia, le semifinale e dopo circa un paio d'ore l'eventuale finale per confermarsi sul tetto del mondo come un anno fa alle Olimpiadi. Ma perché sia così Marcell Jacobs dovrà ritrovarsi in perfetta forma.