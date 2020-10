Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, alias Il Volo - foto di Julian Hargreaves

Il Volo celebra il maestro Ennio Morricone in un evento eccezionale che si terrà il 5 giugno 2021 in Piazza Pio XII a Roma: IlVolo tribute to Ennio Morricone, un viaggio dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Per la prima volta Piazza Pio XII, concessa per l’occasione dal Comune di Roma, diventerà teatro di un concerto gratuito e aperto a tutti. Alle spalle la Basilica di San Pietro, «ad abbracciare idealmente tutto il pubblico di questo evento che vuole essere essere un segno di speranza e il primo di una serie di grandi concerti» ha detto ieri il sindaco Virginia Raggi presentando insieme ai tre giovani cantanti l’iniziativa in Campidoglio. Il concerto sarà trasmesso in diretta da una grande tv generalista.

Il Volo ripercorrerà le melodie del maestro, le grandi colonne sonore come pure le canzoni pop, accompagnato da una grande Orchestra che sarà diretta da una prestigiosa bacchetta. «Collaboreremo con la famiglia Morricone per far sì che alcune colonne sonore senza testi possano avere le parole e invitiamo tutti, attori, musicisti e registi che hanno avuto a che fare con il maestro Morricone a partecipare» aggiungono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che omaggeranno così il grande direttore d’orchestra, musicista, compositore Premio Oscar, mancato il 6 luglio 2020.

Da sempre Il Volo è legato al maestro, con il quale ha anche condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley delle colonne sonore dei film C'era una volta in America e Malèna firmate da Ennio Morricone. «E’ una grande responsabilità portare il nostro patrimonio culturale in giro per il mondo – aggiunge Gianluca Ginoble -. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di essere ambasciatori del belcanto, ma non con presunzione, ma con orgoglio di farlo conoscere ai giovani di tutto il mondo». «Il nostro sarà un messaggio per tutti i lavoratori dello spettacolo e non solo» aggiungono Ignazio Boschetto e Piero Barone che annunciano di stare organizzando un grosso progetto musicale per raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo, coinvolgendo colleghi come Ermal Meta, Fedez e Shade.

Il Volo tribute to Ennio Morricone è anche il titolo del prossimo impegno discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale per Sony Music. Il progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues. L’evento si colloca all’interno di “United For The World”, format che coniuga musica e arti visive, nato da un’idea di Thomas Errera, ideatore e organizzatore di eventi, che, attraverso l’intrattenimento, vuole sensibilizzare su importanti temi globali quali la cura e la salvaguardia del pianeta, l’inclusione, lo sviluppo sostenibile.

Intanto, Il Volo è stato invitato ad aprire il “Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna” che si terrà domenica 1 novembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il trio sarà il protagonista della cerimonia iniziale interpretando l’Inno di Mameli per omaggiare i piloti schierati in prossimità della linea di partenza. «Sarà molto emozionante – dice Il Volo - . L’Inno è stato cantato dalle finestre durante il lockdown. L’Inno è un segnale di unione e ci insegna che nei momenti difficili e particolari noi siamo tutti uniti e questo momento lo dimostra». Inoltre il prossimo anno Il Volo si esibirà in concerto in Italia in una tournée che andrà dall’Arena di Verona al Teatro Greco di Taormina.