Ansa

Siamo ritornati al tempo dei «francesi che si incazzano», canta Paolo Conte, per Gino Bartali che vinceva al Tour. La Francia ci dichiara “guerra” (fonte Paris Match), e per colpa di chi? Per smercio illegale di vaccini e siringhe anti-Covid o magari per le mafie italiane infiltratesi nel milieu di Marsiglia? No, ci “schifa” con il suo tradizionale e insostenibile sciovinismo, ci bolla come popolo di «drogati», per via della vittoria dei romanissimi Måneskin: Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria) all’Eurovision Song Contest. L’assurdo j’accuse canoro punta il dito su Damiano David, il ventenne bello e dannato frontman della rockband italica accusato di aver assunto cocaina durante la diretta della kermesse di Rotterdam. Galeotta è stata la ripresa in eurovisione di Damiano che china il capo sul tavolo della sfarzosa “green room” (affollata da 3500 spettatori più gli altri artisti) dove i quattro ragazzi della band erano sistemati in attesa di giudizio.

Ma quello delle giurie e non della corte di Francia. Per i francesi invece trattasi di inequivocabile posa di «giovane sniffante» striscia di coca. Per il diretto interessato, che è chiamato alla paradossale difesa d’ufficio è stato un semplice piegamento di pulizia: «Mi sono abbassato per raccogliere un bicchiere rotto dal Thomas (Raggi)». La questione da artistica si è fatta politica, con tanto di discesa in campo dell’autorevole ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian.