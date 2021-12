Miniatura (1403) dal “De mulieribus claris” di Giovanni Boccaccio - archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













È tornata negli ultimi tempi prepotente alla ribalta quella che una volta si usava definire la 'questione femminile'. Eventi internazionali, nazionali e addirittura locali, tristi e dolorose cronache criminali, polemiche su diritti non ancora acquisiti o non sufficientemente tutelati ci hanno indotto a riflettere ancora una volta, e con maggior intensità, a proposito di quella parte del genere umano alla quale l’altra dovrebb’essere per molti versi grata – se non altro per lo stare la mondo– mentre continua viceversa a subire troppo spesso ingiustizie e discriminazioni, sia pure in modo e misura differenti a seconda delle culture nelle quali esse di mostrano. Il problema è anche storico: e come tale riceve tanto maggior attenzione quanto più nel mondo della ricerca appunto storica si afferma – al pari di quanto accade in altri ambienti culturali e professionali – una presenza femminile di qualità, autorevolezza e responsabilità crescenti. Ormai, nell’insegnamento universitario come nella ricerca scientifica qualificata, molte sono le donne. E nella medievistica alcune di esse sono senza dubbio personaggi di primo piano, stimate dai colleghi e anche note nel mondo dei media. Tra queste Signore della Medievistica potremmo fare decine di nomi affermati, e molte di esse sono sovente protagoniste anche delle colonne di questo giornale. Fra loro, vanno citate con speciale riguardo la 'brescianapisana' Chiara Frugoni e la bolognese Maria Giuseppina Muzzarelli: storica della società e della cultura nonché iconologa la prima (celebri le sue ricerche su Francesco d’Assisi), storica della città e del patrimonio culturale della moda la seconda. In effetti, è non senza disagio e con profonda coscienza d’inadeguatezza che mi sono accinto a cercare di specificare e di circoscrivere gli àmbiti di competenza di queste due colleghe. Come sempre accade in questi casi, le definizioni rischiano di creare gravi equivoci schematizzando e impoverendo una ricchezza e una multiformità di conoscenze e di sensibilità molto difficili da descrivere ma, al contrario, palesi ed evidenti da cogliersi e da apprezzarsi appena di queste studiose si avvicinino concretamente le opere. Studiose 'della donna', e magari diciamo così 'del femminile', Frugoni e Muzzarelli? Senza dubbio sì, e da considerare tali: a patto di rendersi conto dell’ampiezza e della profondità del contesto storico che si chiama in causa ogni volta che ci si trovi di fronte sia allo statuto concettuale dell’esser donna in generale, sia alla varietà e alla pluralità di articolazioni presenti in ciascuna concreta vicenda che da tale condizione sia delineata. Due libri – quello di Chiara Frugoni, Donne medievali. Sole, indomite, avventurose (il Mulino, pagine 402, euro 40) e quello di Maria Giuseppina Muzzarelli, Madri, madri mancate, quasi madri. Sei storie medievali, (Laterza, pagine XIII174, euro 18) in qualche modo complementari: non 'paralleli', dal momento che convergenze e divergenze continue le caratterizzano e che, in ciascuno di loro, l’universo- donna viene in modo diverso impostato e affrontato. Eloquenti, in tale prospettiva, i sottotitoli. Chiara Frugoni esprime in modo eroico e lapidario tre qualità delle sue (è il caso di definirle così?) 'eroine'. Sole, indomite, avventurose. Non c’è dubbio che «nella società medievale, guerriera e violenta, in condizioni di vita spesso molto dure», le donne venivano tenute «in ombra»: la Chiesa impediva loro di ascendere al sacerdozio e dalla seconda metà dell’XI secolo anche di accompagnare i preti come loro spose. Ma «emergono molte donne speciali e autorevoli», rese tali dalla loro condizione di nascita, da speciali contingenze esistenziali, dal loro genio o dal ruolo assunto nella società. Radegonda, regina e poi monaca del VI secolo; Matilde di Canossa, marchesa di Toscana e protettrice della Chiesa riformata tra XI e XII secolo; la 'papessa Giovanna', mai esistita e che pure ha lasciato nella storia una traccia profondissima; la poetessa Christine de Pizan, bolognese di nascita e stella della letteratura francese del tardo Trecento; Margherita, consorte del mercante pratese Francesco Datini, moglie devota ed epistolografa di grande valore. Ci si chiederà come mai manchino all’appello donne pur celeberrime quali Ildegarda di Bingen o Caterina da Siena, ma se leggete il libro con attenzione ci trovate anche loro. E pure Giovanna d’Arco, ma citata una volta sola. Non si può mai scrivere tutto, né di tutto. E poi da Chiara ci spettiamo ancora molto d’altro, oltre al moltissimo che già ci ha dato. La maternità è invece la chiave interpretativa privilegiata da Maria Giuseppina Muzzarelli nei suoi sei modelli proposti con una vocazione all’history telling di freschezza e d’intensità esemplari. Una maternità drammatica. Si può essere in effetti 'madri', come la carolingia Dhuoda che lo fu due volte e che, privata del contatto con i figli a causa dei suoi doveri di governo, affidò alla penna il suo amore, il suo sapere e il suo dolore; o come la magna comitissaMatilde che avrebbe voluto un figlio a tutti i costi, ebbe solo una bambina che morì quasi subito e alla fine si acconciò a un figlio adottivo; o come la poetessa Christine de Pizan che già conosciamo o la fiorentina Alessandra Macinghi Strozzi, che ai loro figli dovettero provvedere praticamente da sole. Si può essere madri 'mancate', come di fatto fu la stessa Matilde o 'quasi madri' al pari della povera Margherita Datini, che riversò il suo affetto su una figlia che suo marito aveva avuto da un’altra donna. Si può essere perfino madre 'mistica' e 'politica' come la domenicana Caterina da Siena, materna e affettuosamente dispotica con i suoi figli spirituali come le madri italiane sanno essere e 'Grande Madre', come la qualificò junghianamente Ernst Bernhard nel 1961. D’altronde, nemmeno Maria Giuseppina dice tutto: non può dir tutto. Ci sarebbe piaciuto leggere la sua tesi su Eloisa, l’amante e quindi consorella del filosofo Abelardo, come 'madre mancata'. Se tale fu... Ma anche da Maria Giuseppina, come da Chiara, molto ci aspettiamo ancora.