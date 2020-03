L'attore Daniel Craig - Reuters

l coronavirus ferma James Bond. MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato, «dopo un’attenta valutazione e attraverso l’analisi del mercato cinematografico globale», che l'uscita di No time to die sarà posticipata. Il film, diretto da Cary Joji Fukunaga con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek, uscirà nei cinema del Regno Unito il 12 novembre 2020, seguiranno le altre date internazionali tra cui il lancio Usa il 25 novembre. In Italia il film uscirà il 12 novembre. La pellicola è stata girata a Matera in Basilicata e in Puglia a Gravina.

I fan della saga avevanp chiesto a gran voce di rimandare l'uscita dell'attesissimo capitolo, l'ultoimo di cui sarà protagonista Daniel Craig, in estate. Evicdentemente l'impegno finanziario della mega produzione, ha suggerito ai produttori di spostare l'uscita in un periodo più favorevole, almeno è quello che ci si augura tutti.

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.