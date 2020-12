COMMENTA E CONDIVIDI











E’ l’attore Oreste Castagna, conosciuto dal pubblico dei bambini per aver creato il personaggio di “Gipo”, volto noto di Rai YoYo, è stato scelto da Regione Lombardia per la sua nuova campagna, rivolta ai bambini, per ridurre i contagi da Covid-19. In quattro video educativi e divertenti, “Gipo” spiega i principi fondamentali per difendersi dal coronavirus (indossare la mascherina, distanziamento sociale, lavarsi le mani) pur conservando, per quanto possibile, tutte quelle abitudini e attività che per i più piccoli sono imprescindibili: imparare, giocare, vivere insieme agli altri.

«L’obiettivo di questo progetto - spiegano Oreste Castagna e Regione Lombardia - è quello di rendere consapevoli e vigili i bambini, un target delicato e sensibile, ma anche molto più attento e ricettivo di quanto si pensi. Un pubblico spesso potentissimo, quando si tratta di assimilare, comprendere e ritrasmettere informazioni. Sono spesso loro che ricordano ai genitori, per esempio, di allacciare la cintura di sicurezza in auto, di non dire parolacce. Insomma di rispettare le regole. Trasmettere ai più piccoli come difendere la propria salute significa portare informazione nel cuore delle famiglie, in una prospettiva che dal basso arriva ad educare tutta la comunità». L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Larem-Servizi per Eventi e con Ab Comunicazioni.

Il tono dei filmati è giocoso e sereno, grazie alla narrazione rassicurante e precisa di Oreste Castagna, accompagnata da piccoli simpatici protagonisti e una accattivante e coloratissima grafica.

Per Oreste Castagna, papà di due bambini ed egli stesso guarito dal Covid dopo un difficile periodo passato all'ospedale di Bergamo, è una missione importante.