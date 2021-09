Elisa Balsamo taglia il traguardo ai Mondiali di Ciclismo nelle Fiandre - Ansa

Ai Mondiali di ciclismo Fiandre 2021, che si concludono domani nel Paese e nella regione dove questa disciplina è sport considerato nazionale, arriva la terza medaglia d’oro per l’Italia: l’ha conquistata Elisa Balsamo, cuneese di 23 anni, che è riuscita a battere allo sprint la pluridecorata olandese Marianne Vos e a indossare la maglia iridata.

Un exploit forse non previsto, ma strameritato, per come le azzurre hanno saputo leggere fra le pieghe di una gara assai complicata e nella quale erano favoritissime proprio almeno tre atlete venute dalla terra dei mulini a vento. Invece, all’ultimo chilometro, accade che Elisa Longo Borghini lanci la compagna Balsamo, la quale sprinta a tutta e taglia per prima il traguardo per poi piangere lacrime di gioia e di stupore per quanto accaduto. In realtà, c’è poco da stupirsi, perché le azzurre hanno controllato la gara meglio di tutte. Un risultato diverso dalla vittoria avrebbe avuto il sapore della beffa, non rispecchiando l’andamento della gara.

Domani il Mondiale (diretta su Rai 2 alle 15.30), che ha già regalato trionfi in serie ai colori italiani, e che i belgi stanno vivendo come una specie di incubo, si concluderà con la prova in linea Elite, che si disputerà su due circuiti e ricalca in parte il percorso del Giro delle Fiandre. L’Italia è a caccia dell’oro dal 2008 e gli azzurri cercheranno il colpo grosso con Sonny Colbrelli, fresco vincitore a Trento del titolo europeo proprio davanti al belga Remco Evenepoel. Lo supporteranno soprattutto Matteo Trentin e Giacomo Nizzolo. Il francese Julian Alaphilippe cercherà di difendere la maglia iridata conquistata l’anno scorso in Italia