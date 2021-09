Una foto di repertorio del cantautore catanese Franco Battiato, scomparso il 18 maggio scorso a 76 anni

Assente eppure più che mai presente. Ha aleggiato sopra ogni gradone dell’Arena di Verona, sul palco con i tanti colleghi, tra gli orchestrali, nelle vibrazioni delle sue canzoni. Per lasciare a fine concerto l’ultima scia di sé sulle note del suo brano d’addio, Torneremo ancora, proiettato in un filmato mentre passeggia alle pendici dell’Etna, ’a muntagna che vedeva dalla sua casa di Milo e che lo salutò nel giorno del suo funerale con una serie di eccezionali fontane laviche. E piace pensare che sia stato proprio lo stesso Battiato il primo a rispondere idealmente dalla dimensione insondabile in cui si trova all’“Invito al viaggio” che, riprendendo un suo vecchio brano, ha dato il titolo al grande concerto- evento voluto per ricordare lo straordinario e multiforme artista siciliano scomparso lo scorso 18 maggio a 76 anni.

C’erano più di cinquemila persone sugli spalti dell’Arena ieri sera a celebrare, insieme alla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti (con gli storici sodali di Battiato Carlo Guaitoli alla direzione d’orchestra e pianoforte e Angelo Privitera alle tastiere e programmazione) e ai 53 artisti saliti in devota e rituale successione, l’“essere speciale” invisibile protagonista e ispiratore della maratona musicale. L’evento sarà celebrato con un cd e andrà poi in onda in una versione ridotta prima di Natale su Rai 3 («è la rete che Franco avrebbe scelto» dice il manager Francesco Cattini, deus ex machina dell’evento) con la voce fuori campo di Pif a fare da filo conduttore. «Franco era un’altra cosa rispetto a tutti noi del mondo della canzone, ha detto Gianni Morandi – accolto con un’ovazione dal pubblico dell’Arena per l’esecuzione di Che cosa resterà di me – . Lui era personalità a sé stante. Per le tematiche che trattava, per la sua personalità, per il suo essere sempre oltre le cose terrene. Ma non era affatto serioso, anzi aveva una capacità di divertisi e di essere divertente fuori dal comune». Tra le tante e commosse esibizioni che hanno incantato oltre alla mezzanotte areniana quella di Morandi è stata una delle più toccanti, con il cantante in splendida forma – vocale – nonostante il grave incidente alle mani (ustionate) della scorsa primavera. Un omaggio autentico, pieno e totale al geniale artista che spaziava tra i generi e le arti.

Così ecco il jolly Jovanotti (l’ospite lasciato segreto fino all’ultimo) calarsi a modo suo nell’Era del cinghiale bianco insieme al fido Saturnino e Gianna Nannini (insieme a due coriste) cavalcare la paloma con Cuccuruccucu, dopo l’incantevole Stagione dell’amoredella Mannoia. «L’ho scelta di getto, non ho avuto alcun dubbio – ci ha confidato prima del concerto Fiorella che in passato ha diviso più volte il palco con Battiato (tra i loro duetti anche la collaborazione per il brano Il movimento del darepresente nel disco omonimo della cantante –. Franco era una persona rara, aveva il pregio di non parlare mai di sé, non ne aveva bisogno».

Ma è stata Alice con ben quattro brani interpretati ( Io chi sono, Prospettiva Nevski e La cura, oltre a Nomadi in duetto con Juri Camisasca che ha poi eseguito Attende Dominee con Nabil il casicali polavoro L’ombra della luce) la grande vestale dell’“Invito al viaggio” voluto dallo storico manager di Battiato, Francesco Cattini, ex violinista indicato a Battiato da Giusyo Pio, sodale e artefice della sua svolta pop del 1979 ma soprattutto della consacrazione de La voce del padrone. Ed è proprio per celebrare il 40° anniversario di quel disco (il primo a superare la barriera del suono del milione di copie vendute), uscito il 21 settembre del 1981, che è andato in scena ieri questo eccezionale omaggio dei tanti “debitori” musicali e spirituali di Battiato. «Io con Franco ho cominciato la mia carriera addirittura ai tempi di Fetus e Pollution – ci racconta il pianista milanese Roberto Cacciapaglia, che ha commosso l’Arena eseguendo in versione strumentale Oceano di silenzio –. Erano i primi anni Settanta, un Battiato scatenato sul palco che oggi sarebbe inimmaginabile e irriconoscibile. Con lui ho condiviso percorsi di sperimentazione musicale ma anche e soprattutto di ricerca spirituale, mezzo secolo di profonda amicizia».

Vibra di emozione il pubblico quando Paola Turci fa rivivere da par suo il Battiato indignato e addolorato di Povera Patriae quando Simone Cristicchi va volare in alto Lode all’Inviolato, eguagliato in potenza evocativa dal capolavoro Il re del mondo proposto da Angelo Branduardi che con Franco aveva convidiso il vertice poetico e spirituale del francescano L’infinitamente piccolo duettando insieme in Il sultano di Babilonia e la prostituta. Si era aperto con la voce di Manlio Sgalambro, il filosofo compagno di viaggio musicale ed esistenziale di Battiato, e la sua “Teoria della Sicilia” l’evento areniano che alle note dei tanti iconici brani del cantautore ha inframmezzato momenti letterari con Umberto Broccoli che di Battiato è stato amico e cantore anche radiofonico. Altezze sublimi e sfrenati ritmi, come Shock in my towndei Bluvertigo – con Morgan a sorpresa sul palco – Come un cammello in una grondaia) e Up patriots to arms nella potente rilettura (con un omaggio a Fetus) dei Subsonica, prima che il tappeto persiano su cui Franco soleva sedersi a cantare durante i sui concerti venisse steso sulle immagini di Battiato che s’incammina lungo un altro viaggio, al cui Invito ha risposto varcando per sempre la “porta dello spavento supremo”.