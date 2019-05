COMMENTA E CONDIVIDI











Torna il Banco, ancora più “vincente” di prima se possibile. Sono passati 25 anni dal precedente disco di inediti intitolato “13”, ma soprattutto sono scomparsi il cantante e co-ispiratore Francesco Di Giacomo e il chitarrista Rodolfo Maltese.

Cruciali e dolorose assenze che però il fondatore e leader Vittorio Nocenzi ha saputo trasformare in “tutelari” nuove presenze che sembrano misteriosamente animare una straordinaria rinnovata vena creativa e compositiva che permea profondamente lo straordinario viaggio esistenziale e musicale del nuovo lavoro, il concept album Transiberiana. Undici tracce strumentali e cantate composte dal tastierista Vittorio Nocenzi con il figlio Michelangelo e, nei testi, la collaborazione di Paolo Logli.

Mentre l'ombra di Francesco Di Giacomo sembra ancora aleggiare sulla assai differente ma consequenziale vocalità del “nuovo” cantante Tony D'Alessio (da anni nell'orbita del Banco), la pesante eredità del chitarrista Rodolfo Maltese è portata avanti da Filippo Marcheggiani (da vent'anni nel Banco) e dalla seconda chitarra Nico Di Già, che con Marco Capozi al basso e Fabio Moresco alla batteria riescono a riproporre il suono inconfondibile del Banco del Mutuo Soccorso con la forza della contemporaneità e stando alla larga da imitazioni o ripetizioni.

«Ci siamo prefissi di non fare il verso a noi stessi, questo era il pericolo - spiega Nocenzi, presentando a Milano l'album prodotto dall'etichetta Inside Out Music/Sony Music -. E quindi il primo paletto che ci siamo posti è che doveva essere un disco vero, ispirato, credibile, che raccontasse chi siamo e come la pensiamo». In uscita il 10 maggio, l'album è anticipato dalle tracce I ruderi del gulag e L'assalto dei lupì. Due suggestivi momenti dell'itinerario di Transiberiana, un percorso nel contempo doloroso e misterioso che vuole rappresentare la precarietà della condizione umana, la cui essenza non è tanto la ipotetica meta quanto il viaggio stesso tra ataviche paure e necessaria speranza, la cui risposta è la vita stessa che sempre si rinnova e ricomincia. Come la storia stessa del gruppo nato nel 1970, in definitiva, vuole dimostrare e rappresentare.

«Per noi è stato molto importante essere coerenti anche con questo disco - sottolinea Nocenzi -, un artista deve sempre presentare una visione etica. Ma purtroppo la mia generazione ha fallito, non siamo riusciti a trasmettere quello che volevamo, abbiamo predicato tanto, ma non razzolato altrettanto bene altrimenti non ci sarebbe questo cumulo di macerie. Siamo arrivati a un degrado del buon gusto tale che è insopportabile». Un autocritico riferimento al fallimento degli ideali di quei primi anni Settanta figli del Sessantotto in cui la musica aveva una funzione e una importanza anche “morale” che negli anni ha ceduto di fronte a ben diversi poteri forti, come il «denaro, l'irruzione dei mass media e oggi della globalizzazione».

E se, come aveva cantato anche Giorgio Gaber, quella generazione socialmente, collettivamente e politicamente ha fallito e perso, in fondo non è del tutto così. «A darmi forza e ispirazione per questo progetto di Transiberiana è stato soprattutto il mio terzo figlio, Michelangelo, con le sue composizioni. E io sono stato bravo a tenere a bada me stesso. Mettendoci le mani sopra per portare certe sue musiche nel mondo sonoro e musicale del Banco, in una dimensione contemporanea, non ho soffocato la sua originale ispirazione, figlia di questi tempi e di mio figlio». La generazione di Nocenzi e di quel rock che voleva “progredire», in fondo, forse non ha del tutto fallito. Quel viaggio, su quell'immaginario treno che attraversa la Siberia, i minacciosi ululati dei lupi e i ruderi dei gulag nel gelo di un'esistenza che misura il proprio vuoto quando «senza amore, senza magia / queste mani non curano più», sta continuando.

Di padre in figlio. Di generazione in rigenerazione. Mentre il salvadanaio del loro primo album, in una sorta di “darwiniana” trasformazione, sulla copertina ha preso la forma del mondo intero. E dell'umanità che diversamente lo vive e anima.