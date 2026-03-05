Addio allo scrittore portoghese António Lobo Antunes

Addio al romanziere portoghese António Lobo Antunes, uno degli scrittori di lingua portoghese più letti e tradotti al mondo e da sempre uno dei favoriti al Nobel per la Letteratura. Lo ha annunciato il suo editore, Leya Group. Lobo Antunes, che aveva 83 anni, è pubblicato in Italia da Feltrinelli, che ha portato in libreria, tra gli altri, In culo al mondo, Dizionario del linguaggio die fiori, Non è mezzanotte chi vuole e diversi altri titoli. Tra i numerosi riconoscimenti letterari internazionali ricevuti negli anni, in Italia, nel 2018, gli è stato assegnato il Bottari Lattes Grinzane.