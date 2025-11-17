Addio alle gemelle Kessler, icone Tv negli anni '50-'60
Inseparabili nella vita così come nella morte: il tabloid tedesco Bild ha annunciato la scomparsa a 89 anni delle gemelle tedesche Alice ed Ellen Kessler
November 17, 2025
Inseparabili nella vita, unite per sempre nella morte: così il tabloid tedesco Bild ha annunciato la scomparsa delle gemelle tedesche Alice ed Ellen Kessler. Avevano 89 anni. Sono state trovate nel loro appartamento. Cantanti, ballerine, attrici, avevano spopolato nei varietà televisivi degli anni Cinquanta e Sessanta.
